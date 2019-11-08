Lada Granta с десятью пассажирами столкнулась с "КамАЗом" на Ставрополье

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Двенадцать человек, в том числе семеро детей, доставлены в больницу после дорожно-транспортного происшествия с участием "КамАЗа" и двух легковых автомобилей в Ставропольском крае, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе краевого ГИБДД.

В пресс-службе отметили, что в момент аварии в салоне автомобиля Lada Granta находились 11 человек, среди которых было семь детей.

"Двенадцать человек доставлены в больницу. ДТП произошло в Шпаковском районе Ставрополья. Столкнулись "КамАЗ", Lada Granta и KIA Ceed", - сказал собеседник агентства.

По его словам, врачи осматривают в настоящее время всех, кто был доставлен в медучреждение после аварии, устанавливается характер и степень повреждений.