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Дума одобрила поправку о признании граждан иноагентами

Весь законопроект о СМИ-иноагентах может пройти третье чтение уже в четверг, 21 ноября

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы одобрили поправки, по которым статус иностранного агента могут получить физические лица, которые распространяют контент иностранных СМИ-иноагентов или юридических лиц, учрежденных такими СМИ, а также участвуют в создании таких материалов.

Это будет возможно, если такое лицо получает деньги или иное имущество от иностранных государств, их государственных органов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц, от иностранных СМИ-иноагентов, российских юрлиц, учрежденных СМИ-иноагентами.

Издания, уже признанные иноагентами, должны будут учредить российское юридическое лицо до 1 февраля 2020 года, говорится также в поправках.

Эти поправки входят в законопроект о допонительном регулировании СМИ-иноагентов.

Комментируя эту инициативу, председатель думского комитета по информполитике Леонид Левин сказал, что законопроект может быть принят в третьем чтении 21 ноября.

Ранее он отмечал, что сотрудники СМИ-иноагентов могут также быть признаны иноагентами, но просто факт получения ими зарплаты не "не означает, что они все автоматически становятся иностранными агентами".

"Кто-то из них может быть, если это будет с точки зрения их деятельности признано. Условно говоря, если человек пишет какие-то материалы, связанные с общественно-политической ситуацией, то, безусловно, риски подобного появления (статуса иноагента - ИФ) возможны", - говорил он. .

"А если он пишет о культуре, о спорте или о музыке, то вряд ли такого рода сотрудничество может нести в себе риски включения в списки иностранных агентов", - добавил он, подчеркнув, что это его личная позиция.

"Если есть иностранный ресурс, который поручает журналисту или тому или иному блогеру сделать материал для него, и этот человек готовит такой материал и получает за это деньги - в этом случае существует возможность (признания человека иностранным агентом - ИФ). Опять-таки - не обязанность", - сказал Левин.

"То есть это не норма прямого действия, то есть это не значит, что если он сотрудничает с иностранным СМИ и получает от них деньги, то автоматически становится иностранным агентом. Это означает, что он может быть признан иностранным агентом",- отметил глава комитета.

"И в каждом таком конкретном случае это будет определять Минюст совместно с МИДом", - добавил он.

Поправки о гражданах-иноагентах в законопроект внесли депутат Василий Пискарев и сенатор Андрей Климов. Оба в своих палатах возглавляют комиссии о расследовании иностранного вмешательства в дела России. Комиссии были созданы летом 2019 года после протестов в Москве.

Первое чтение законопроект прошел в начале 2018 года.

Предполагается, что закон вступит в силу в феврале 2020 года. Штраф за нарушение порядка деятельности СМИ-иноагента самим этим СМИ или его российским юридическим лицом может составить до 5 млн рублей. Для граждан штрафы составят от 10 000 до 100 000 рублей, в зависимости от степени тяжести.

Пока Минюст отнес к иностранным агентам десять СМИ. Это "Голос Америки","Idel.Реалии", "Кавказ.Реалии", "Крым.Реалии", телеканал "Настоящее Время", Татаро-башкирская служба Радио Свобода (Azatliq Radiosi), Радио Свободная Европа/Радио Свобода (PCE/PC), "Сибирь.Реалии", "Фактограф", "Север.Реалии".

Леонид Левин Госдума Василий Пискарев Андрей Климов

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