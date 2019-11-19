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Руководство ФСИН не получало рапорта об увольнении замдиректора службы Максименко

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Руководство Федеральной службы исполнения наказаний еще не получало рапорта об увольнении замдиректора службы Валерия Максименко. Об этом сообщила пресс-служба ФСИН.

18 ноября о том, что Максименко написал заявление об уходе по собственному желанию, "Интерфаксу" сообщил правозащитник и бывший член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников. По его данным на понедельник, заявление еще не было подписано.

Мельников напомнил, что в последнее время Максименко открыто общался со СМИ и институтами гражданского общества.

"Будем надеяться, что если он покинет свой пост, его курс на открытость ФСИН будет продолжен", - отмечал он.

Максименко не ответил на звонок "Интерфакса".

Максименко был назначен на должность заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний указом президента в апреле 2016 года. Он награжден госнаградами, а также является почетным работником уголовно-исполнительной системы. В октябре 2019 года директором ФСИН вместо Геннадия Корниенко стал Александр Калашников.

ФСИН Валерий Максименко Иван Мельников

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