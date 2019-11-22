Военкомат выявлял склонности к суициду у устроившего стрельбу в Приамурье студента

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Призывная комиссия выявляла у студента колледжа в Амурской области, который устроил стрельбу в учебном заведении, склонность к суициду, прокуратура намерена дать оценку работе военных комиссариатов,

"Нет взаимодействия между призывной комиссией. Мальчика выявляли, что у него есть склонности к суицидальным попыткам, но, к сожалению, об этом никуда не сообщили. Ссылаются на свои ведомственные инструкции, что запрещено разглашать эти данные. Вот мы сегодня вместе с военными прокурорами проверим, в том числе, работу военных комиссариатов в этом плане и дадим оценки, - сообщил журналистам заместитель генпрокурора РФ Игорь Ткачев во время визита в Забайкалье.

Как сообщалось, 19-летний студент 14 ноября устроил стрельбу в одной из аудиторий Амурского колледжа строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске. В результате погиб 19-летний учащийся, еще трое молодых людей получили ранения. Один из них находится в тяжелом состоянии. Устроивший стрельбу покончил с собой.

В связи с инцидентом расследуются уголовные дела об убийстве (ч. 2 ст. 105 УК РФ), оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ) и ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, то есть ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По предварительным данным, причиной случившегося стал конфликт между сверстниками.