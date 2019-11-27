Члены СПЧ обсудят с Путиным защиту россиян за рубежом

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Совет при президенте по правам человека на традиционной встрече с главой государства в декабре намерен поднять вопросы о защите россиян за рубежом на встрече с ним в начале декабря. Об этом в Совете Федерации сообщил член совета Александр Брод.

По его словам, в СПЧ уже подготовили предложения по активизации этой деятельности и направили их в МИД и Кремль.

Он пообещал, что на встрече с Владимиром Путиным до его сведения будут доведены так же рекомендации по защите россиян за рубежом, которые разрабатывают депутаты Госдумы и сенаторы.