Экс-шеф полиции Еревана оказался владельцем взорвавшейся пивоварни в Пятигорске

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Погибший в Пятигорске бывший начальник полиции Еревана Ашот Карапятен оказался владельцем пивоварни, на которой произошли взрыв и пожар, сообщил информированный источник "Интерфакса".

"После увольнения Карапетян отправился в Россию, где основал свой бизнес. Сегодня в результате несчастного случая он погиб. Второй погибший - его дядя", - сказал собеседник агентства.

Карапетян руководил полицией Еревана с 2013 по 2016 год. Он был уволен после захвата вооруженной группировкой "Сасна црер" территории патрульно-постового полка полиции в июле 2016 года.

До увольнения его привлекали к дисциплинарной ответственности за нарушения при разгоне демонстрации в поддержку членов вооруженной группировки в армянской столице 29 июля. Он также проходил в качестве свидетеля в рамках уголовного дела по событиям 1 марта 2008 года.

Взрыв и пожар в частной пивоварне "БП "Сюрприз"" в Пятигорске произошел рано утром в четверг. Пострадала хозяйственная постройка. Там нашли двух погибших. По факту возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшем гибель двух человек. В управлении СК по Ставрополью подтвердили, что один из погибших - Карапетян, бывший глава полиции Еревана.