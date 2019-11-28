Поиск

Экс-шеф полиции Еревана оказался владельцем взорвавшейся пивоварни в Пятигорске

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Погибший в Пятигорске бывший начальник полиции Еревана Ашот Карапятен оказался владельцем пивоварни, на которой произошли взрыв и пожар, сообщил информированный источник "Интерфакса".

"После увольнения Карапетян отправился в Россию, где основал свой бизнес. Сегодня в результате несчастного случая он погиб. Второй погибший - его дядя", - сказал собеседник агентства.

Карапетян руководил полицией Еревана с 2013 по 2016 год. Он был уволен после захвата вооруженной группировкой "Сасна црер" территории патрульно-постового полка полиции в июле 2016 года.

До увольнения его привлекали к дисциплинарной ответственности за нарушения при разгоне демонстрации в поддержку членов вооруженной группировки в армянской столице 29 июля. Он также проходил в качестве свидетеля в рамках уголовного дела по событиям 1 марта 2008 года.

Взрыв и пожар в частной пивоварне "БП "Сюрприз"" в Пятигорске произошел рано утром в четверг. Пострадала хозяйственная постройка. Там нашли двух погибших. По факту возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшем гибель двух человек. В управлении СК по Ставрополью подтвердили, что один из погибших - Карапетян, бывший глава полиции Еревана.

Пятигорск БП Сюрприз СКР Ставрополье Ашот Карапетян Ереван

Новости по теме

Новости

Директор НМИЦ объяснил увольнение трансплантолога Каабака

Театр.doc сообщил о полицейских проверках трех спектаклей

Театр.doc сообщил о полицейских проверках трех спектаклей

Причиной смерти девочки, ждавшей трансплантации почки, назвали пневмонию

Причиной смерти девочки, ждавшей трансплантации почки, назвали пневмонию

При взрыве пивоварни в Пятигорске погиб бывший шеф полиции Еревана

В Госдуме заявили, что сделать 31 декабря выходным в этом году не получится

Протесты в Москве

СКР сообщил о новом задержанном по "делу 27 июля"

СКР сообщил о новом задержанном по "делу 27 июля"

Неизвестный "заминировал" городской суд Петербурга и потребовал биткойны у Малофеева

КС РФ запретил навязывать работникам дополнительные трудовые функции

RT cообщил, что с 2 декабря не сможет вещать в Боливии

Силуанов предложил Медведеву "гильотинировать" часть надзорных органов

Силуанов предложил Медведеву "гильотинировать" часть надзорных органов
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');