Следователи попросили арестовать последнего фигуранта "дела 27 июля"

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы 29 ноября рассмотрит ходатайство следствия об аресте Сергея Суровцева. Его задержали в четверг по обвинению в применении насилия к росгвардейцам в центре Москвы 27 июля.

Следователи попросили арестовать его до 27 января, сообщила пресс-секретарь суда Ирина Морозова.

По версии следствия, в день несогласованной акции 27 июля Суровцев, находясь на Тверской улице, "подняв секцию металлического ограждения, нанес ею удар сотруднику Росгвардии, а затем пытался блокировать передвижение других правоохранителей, охранявших общественный порядок, после этого он скрылся среди толпы присутствующих".

27 июля в Москве прошла акция в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. В этот день в городе задержали больше тысячи человек, а СКР затем возбудил уголовное дело о массовых беспорядках. По этому делу семь человек уже были осуждены по обвинению в применении насилия к представителям власти или к разжиганию ненависти, дела еще шестерых закрыли, расследование в отношении еще более десятка человек продолжается.