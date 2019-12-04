Полиция пришла с обысками к Светову и другим членам Либертарианской партии

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски у председателя Либертарианской партии России Сергея Бойко и ещё трех представителей партии, в том числе у Михаила Светова.

"Полиция пришла с обысками к Михаилу Светову, к его девушке, к председателю Либертарианской партии Сергею Бойко и домой к замсекретарю Московского руководящего комитета партии Игорю Ефремову", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе партии.

Представитель пресс-службы партии отметил, что обыск в квартире замсекретаря Московского руководящего комитета партии Игоря Ефремова уже завершен.

Ко всем представителям партии выехали адвокаты.

Адвокат Светова Михаил Бирюков уточнил, что обыски у представителей незарегистрированной Либертарианской партии России проходят в рамках возбужденного дела по статье 135 Уголовного кодекса "Развратные действия".

"Мы ознакомились с постановлением на обыск, выписанным судьей Савеловского суда 28 ноября. Следственные действия проходят в рамках уголовного дела о развратных действиях", - сказал Бирюков.

Ранее стало известно, что Светов проходит в качестве свидетеля по уголовному делу по статье "Развратные действия".

6 ноября к Светову пришли с обыском сотрудники правоохранительных органов, у него был изъят облачный сервер. Светова забрали на допрос после обыска, он продолжился ночью.

Тогда Бирюков сообщил "Интерфаксу", что на повторном допросе у Светова выясняли модель его телефона в 2012 году. А затем приняли решение отправить его на урологическую экспертизу.

В своем твиттере Светов подтвердил, что имел место "обыск и 12-часовой допрос из-за фотографии в инстаграме 8-летней давности".

В августе Роскомнадзор внес в реестр запрещенной в РФ информации страницу Светова из-за детской порнографии и направил в адрес администрации Instagram требование о ее удалении.

Председатель Либертарианской партии Сергей Бойко сообщил "Интерфаксу", что Светов давно забросил этот аккаунт.

Светов фактически является одним из лидеров Либертарианской партии, которая выступила организатором ряда согласованных протестных акций в Москве.

Либертарианская партия не является зарегистрированной организацией, хотя существует в России с 2008 года. По ее инициативе в этом году состоялся ряд согласованных с властями митингов, в том числе за допуск независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму, в защиту журналиста Ивана Голунова, "За свободу интернета" в связи с блокировкой в России мессенджера Telegram.

3 ноября Светов сообщил, что вышел из федерального комитета партии, отметив, что взял "передышку на книгу и другие проекты".