Нескольких пострадавших на "Адмирале Кузнецове" перевели в интенсивную терапию

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Нескольких пострадавших при пожаре на авианосце "Адмирал Кузнецов" после анализов перевели в отделение интенсивной терапии, сообщил информированный источник "Интерфакса". Ранее стало известно, что число пострадавших достигло 14, еще один человек погиб.

У некоторых пострадавших предварительно диагностировали тяжелое состояние из-за вдыхания опасных концентраций окиси углерода, сказал собеседник агентства.

"Анализы показали у них высокий процент содержания карбоксигемоглобина в крови, что сопряжено с риском для жизни. Было принято решение госпитализировать их в отделение интенсивной терапии", - сказал он.

У остальных диагностировали отравление угарным газом. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. Их лечат по протоколам, добавил источник.

Ранее источник "Интерфакса" сообщал о 14 госпитализированных после пожара, о гибели офицера службы живучести авианосца и об одном пропавшем без вести.

Пожар на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" начался утром 11 декабря в ходе сварочных работ в энергоотсеке. В пресс-службе Северного флота сообщали о задымлении, источники - о пожаре, площадь которого достигала 600 квадратных метров.

На утро пятницы пожар все еще продолжался. Источник "Интерфакса" в экстренных службах в 11 часов рассказал, что в 4:46 по Москве было объявлено о ликвидации открытого горения, но возгорание еще не ликвидировано и пожарные на тот момент продолжали работать.