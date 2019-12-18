"Яндекс" обнародовал список главных тем 2019 года

Президент Украины Владимир Зеленский Фото: Reuters

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - "Яндекс" составил списки тем, которые оказались в центре внимания россиян в уходящем году. В них вошло все, что вызывает мощные всплески интереса, независимо от содержания. Это события, вызвавшие наибольший интерес, а также люди и явления, которые впервые привлекли внимание, или число запросов по которым превысило прошлогодние показатели. При расчетах использовались данные о запросах за период с 1 января по 12 декабря 2019 года.

События

1 Выборы на Украине

2 Пожар в соборе Парижской Богоматери

3 Митинги и протестное голосование в Москве

4 Катастрофа Superjet 100 в "Шереметьеве"

5 Ажиотаж вокруг "Зоны 51"

6 Переход на цифровое телевидение

7 Концерты Билли Айлиш в России

8 Отставка Нурсултана Назарбаева и переименование Астаны

9 Запуск московских центральных диаметров

10 Дело Ивана Голунова

Самые заметные события года в поиске "Яндекса" - выборы на Украине, пожар в соборе Парижской Богоматери и протесты в Москве, связанные с выборами в Мосгордуму.

Люди

1 Владимир Зеленский

2 Хидео Кодзима

3 Грета Тунберг

4 Хоакин Феникс

5 Билли Айлиш

6 Али Эрсан Дуру

7 Любовь Соболь

8 Антон Батырев

9 Александра Никифорова

10 Михаил Кокляев

В этот список попали люди, которыми пользователи поискового сервиса "Яндекса" чаще всего интересовались в 2019 году. Запросы связаны с биографией этих людей, их убеждениями, достижениями и фотографиями. Внимание к событиям, вызвавшим интерес к этим персонам, например к дебатам Зеленского с Порошенко или российским концертам Билли Айлиш, при составлении рейтинга не учитывали.

Ушедшие

1 Юлия Началова

2 Децл (Кирилл Толмацкий)

3 Сергей Доренко

4 Алла Вербер

5 Алексей Булдаков

6 Сергей Юрский

7 Юрий Лужков

8 Кит Флинт

9 Сергей Захаров

10 Ирина Цывина

Самый сильный отклик у пользователей поискового сервиса "Яндекса" вызвали новости о смерти Юлии Началовой, Децла и Сергея Доренко. Что касается зарубежных знаменитостей, умерших в 2019 году, то всплеск интереса у россиян вызвало известие об уходе из жизни Кита Флинта.

Спорт

1 Бой Нурмагомедов - Порье

2 Бой Александр Емельяненко - Кокляев

3 Бой Федор Емельяненко - Бейдер

4 "Спартак" - ЦСКА, РПЛ, 19 августа

5 Матчи "Аякс" - "Ювентус", Лига чемпионов

6 Матчи "Краснодар" - Порту, Лига чемпионов

7 Россия - Финляндия, ЧМ по хоккею, 25 мая

8 "Спартак" - ЦСКА, РПЛ, 6 апреля

9 Россия - Бельгия, отбор на Евро-2020, 16 ноября

10 Россия - Шотландия, отбор на Евро-2020, 10 октября

Тремя главными спортивными событиями года стали бои. В рейтинг также вошли футбольные матчи и один хоккейный. Никакие другие виды спорта не вызвали такого интереса у россиян.

Фильмы

1 Т-34

2 Джокер

3 Мстители: Финал

4 Оно-2

5 Человек-паук: Вдали от дома

6 Форсаж: Хоббс и Шоу

7 Алита: Боевой ангел

8 Джон Уик-3

9 Капитан Марвел

10 Стекло

В десятке фильмов только одна российская картина, но она заработала наибольшую популярность и заняла первое место, по данным о запросах с 1 января по 29 ноября. Шесть остальных лент в топе так или иначе связаны с комиксами.

Сериалы

1 Игра престолов

2 Чернобыль

3 Жуки

4 Султан моего сердца

5 Ветреный

6 Молодёжка

7 Дылды

8 ИП Пирогова

9 Другие

Из сериалов самый большой интерес вызвали финальный сезон "Игры престолов" и "Чернобыль" телекомпании HBO. Почти все остальные места в топе достались сериалам российских компаний, самый популярный из них - "Жуки".

Мультфильмы

1 Король Лев

2 Как приручить дракона-3

3 Тайная жизнь домашних животных-2

4 Ванпанчмен

5 Семейка Аддамс

6 Рик и Морти

7 Клинок, рассекающий демонов

8 История игрушек-4

9 Восхождение героя щита

10 Отель "Хазбин"

Самый популярный мультфильм года — римейк "Короля Льва". Рисованные сериалы, в первую очередь аниме, оказались способны конкурировать с блокбастерами в кинотеатрах.

Игры

1 Metro Exodus

2 Apex Legends

3 PUBG Lite

4 Resident Evil 2

5 Lost Ark

6 Call of Duty: Modern Warfare

7 Borderlands 3

8 Death Stranding

9 Star Wars Jedi: Fallen Order

10 Sekiro: Shadows Die Twice

На первом месте в списке игр — Metro Exodus, разработка украинской студии 4A Games. Игра продолжает популярную серию, основанную на книгах Дмитрия Глуховского. Вторую строчку заняла, несмотря на не анонсированный выход, игра в жанре "королевская битва" Apex Legends. На третьей строчке разместился шутер также в жанре "королевская битва" PUBG Lite, в нее можно играть на ноутбуке и не очень мощном ПК.

Песни

1 RASA - Пчеловод

2 Артур Пирожков - Зацепила

3 Артур Пирожков - #Алкоголичка

4 Егор Крид - Сердцеедка

5 Artik & Asti, Артём Качер - Грустный дэнс

6 Тима Белорусских - Витаминка

7 Джаро & Ханза - Королева танцпола

8 NILETTO - Любимка

9 Бабек Мамедрзаев - Принцесса

10 VERBEE - Зацепила