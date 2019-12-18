"Яндекс" обнародовал список главных тем 2019 года
Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - "Яндекс" составил списки тем, которые оказались в центре внимания россиян в уходящем году. В них вошло все, что вызывает мощные всплески интереса, независимо от содержания. Это события, вызвавшие наибольший интерес, а также люди и явления, которые впервые привлекли внимание, или число запросов по которым превысило прошлогодние показатели. При расчетах использовались данные о запросах за период с 1 января по 12 декабря 2019 года.
События
1 Выборы на Украине
2 Пожар в соборе Парижской Богоматери
3 Митинги и протестное голосование в Москве
4 Катастрофа Superjet 100 в "Шереметьеве"
5 Ажиотаж вокруг "Зоны 51"
6 Переход на цифровое телевидение
7 Концерты Билли Айлиш в России
8 Отставка Нурсултана Назарбаева и переименование Астаны
9 Запуск московских центральных диаметров
10 Дело Ивана Голунова
Самые заметные события года в поиске "Яндекса" - выборы на Украине, пожар в соборе Парижской Богоматери и протесты в Москве, связанные с выборами в Мосгордуму.
Люди
2 Хидео Кодзима
4 Хоакин Феникс
5 Билли Айлиш
6 Али Эрсан Дуру
8 Антон Батырев
9 Александра Никифорова
10 Михаил Кокляев
В этот список попали люди, которыми пользователи поискового сервиса "Яндекса" чаще всего интересовались в 2019 году. Запросы связаны с биографией этих людей, их убеждениями, достижениями и фотографиями. Внимание к событиям, вызвавшим интерес к этим персонам, например к дебатам Зеленского с Порошенко или российским концертам Билли Айлиш, при составлении рейтинга не учитывали.
Ушедшие
2 Децл (Кирилл Толмацкий)
4 Алла Вербер
9 Сергей Захаров
10 Ирина Цывина
Самый сильный отклик у пользователей поискового сервиса "Яндекса" вызвали новости о смерти Юлии Началовой, Децла и Сергея Доренко. Что касается зарубежных знаменитостей, умерших в 2019 году, то всплеск интереса у россиян вызвало известие об уходе из жизни Кита Флинта.
Спорт
1 Бой Нурмагомедов - Порье
2 Бой Александр Емельяненко - Кокляев
3 Бой Федор Емельяненко - Бейдер
4 "Спартак" - ЦСКА, РПЛ, 19 августа
5 Матчи "Аякс" - "Ювентус", Лига чемпионов
6 Матчи "Краснодар" - Порту, Лига чемпионов
7 Россия - Финляндия, ЧМ по хоккею, 25 мая
8 "Спартак" - ЦСКА, РПЛ, 6 апреля
9 Россия - Бельгия, отбор на Евро-2020, 16 ноября
10 Россия - Шотландия, отбор на Евро-2020, 10 октября
Тремя главными спортивными событиями года стали бои. В рейтинг также вошли футбольные матчи и один хоккейный. Никакие другие виды спорта не вызвали такого интереса у россиян.
Фильмы
1 Т-34
2 Джокер
4 Оно-2
5 Человек-паук: Вдали от дома
6 Форсаж: Хоббс и Шоу
7 Алита: Боевой ангел
10 Стекло
В десятке фильмов только одна российская картина, но она заработала наибольшую популярность и заняла первое место, по данным о запросах с 1 января по 29 ноября. Шесть остальных лент в топе так или иначе связаны с комиксами.
Сериалы
3 Жуки
4 Султан моего сердца
5 Ветреный
6 Молодёжка
7 Дылды
8 ИП Пирогова
9 Другие
Из сериалов самый большой интерес вызвали финальный сезон "Игры престолов" и "Чернобыль" телекомпании HBO. Почти все остальные места в топе достались сериалам российских компаний, самый популярный из них - "Жуки".
Мультфильмы
1 Король Лев
2 Как приручить дракона-3
3 Тайная жизнь домашних животных-2
4 Ванпанчмен
5 Семейка Аддамс
6 Рик и Морти
7 Клинок, рассекающий демонов
8 История игрушек-4
9 Восхождение героя щита
10 Отель "Хазбин"
Самый популярный мультфильм года — римейк "Короля Льва". Рисованные сериалы, в первую очередь аниме, оказались способны конкурировать с блокбастерами в кинотеатрах.
Игры
1 Metro Exodus
2 Apex Legends
3 PUBG Lite
4 Resident Evil 2
5 Lost Ark
6 Call of Duty: Modern Warfare
7 Borderlands 3
8 Death Stranding
9 Star Wars Jedi: Fallen Order
10 Sekiro: Shadows Die Twice
На первом месте в списке игр — Metro Exodus, разработка украинской студии 4A Games. Игра продолжает популярную серию, основанную на книгах Дмитрия Глуховского. Вторую строчку заняла, несмотря на не анонсированный выход, игра в жанре "королевская битва" Apex Legends. На третьей строчке разместился шутер также в жанре "королевская битва" PUBG Lite, в нее можно играть на ноутбуке и не очень мощном ПК.
Песни
1 RASA - Пчеловод
2 Артур Пирожков - Зацепила
3 Артур Пирожков - #Алкоголичка
4 Егор Крид - Сердцеедка
5 Artik & Asti, Артём Качер - Грустный дэнс
6 Тима Белорусских - Витаминка
7 Джаро & Ханза - Королева танцпола
8 NILETTO - Любимка
9 Бабек Мамедрзаев - Принцесса
10 VERBEE - Зацепила
Список музыкальных хитов, по данным поиска "Яндекса" с 1 января по 29 ноября, полностью состоит из русскоязычных танцевальных композиций.