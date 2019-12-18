По делу попавшей в выгребную яму девочки задержали ее отчима

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - На Кубани по делу о нападении на третьеклассницу, которая чуть не погибла в выгребной яме, задержали сожителя ее матери, 35-летнего жителя хутора Родниковский. Его обвинили в изнасиловании ребенка и покушении на убийство, сообщила пресс-служба краевой прокуратуры.

Задержанный был ранее судим за кражи и хранение наркотиков. Он и мать девочки официально нигде не работали и жили на случайные заработки, выяснили в прокуратуре.

Потерпевшая живет с ними и старшей сестрой, которая учится в техникуме.

Вечером 18 ноября девятилетняя девочка ушла погулять и не вернулась домой. Через сутки ее нашли в выгребной яме у местного дома культуры. Ее доставили в реанимацию детской краевой клинической больницы Краснодара. Несколько дней она была в коме. Сейчас ее уже выписали, уточнили в прокуратуре.

Уголовное дело было возбуждено в связи с тем, что на теле девочки нашли "определенные телесные повреждения". В СК заподозрили, что ее попытались убить, чтобы скрыть другое преступление.