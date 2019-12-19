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Путин обещал не отменять плоские тарифы "Аэрофлота" для полетов на Камчатку

Отвечая на этот вопрос президент впервые с начала пресс-конференции пошутил

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Плоские тарифы "Аэрофлота" на авиасообщение с Дальним Востоком отменены не будут, наоборот, эта программа будет расширена на другие регионы, а "Аэрофлот" только "нагнетает", "выдавливая" из правительства деньги на эти перелеты, заявил на большой пресс-конференции президент Владимир Путин.

Журналист с Камчатки сообщила, что жители полуострова волнуются, что плоские тарифы на авиабилеты могут отменить и из-за дороговизны перелетов регион окажется отрезанным от "большой земли". Она также отметила, что президент давно не приезжал на Камчатку, и спросила, не связано ли это с дороговизной авиабилетов.

Путин отметил, что он пассажир льготной категории, поэтому высокие цены на билеты не мешают ему в поездках.

Он пообещал, что программа плоских тарифов будет расширена, но добавил, что для отмены льготных тарифов нужно добиваться роста дохода граждан и сокращения издержек при авиаперевозках.

"Аэрофлот" ввел "плоские" тарифы в 2015 году, в 2018 году в программу вошла и его "дочерняя" структура "Россия". Сейчас такие тарифы действуют для рейсов из Москвы во Владивосток, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Симферополь, Калининград. Сейчас тариф в города Дальнего Востока и обратно составляет 25 000 рублей, "России" - 22 000 рублей, в 2020 году они будут проиндексированы до 26 100 рублей и 22 950 рублей соответственно. Убытки от этих перевозок покрываются за счет более доходных маршрутов "Аэрофлота".

В августе гендиректор авиакомпании Виталий Савельев говорил, что перевозчик должен постепенно уходить от "плоских" тарифов, поскольку эта программа убыточна и в целом является нерыночной.

"Интерфакс" ведет онлайн-трансляцию большой пресс-конференции Путина.

Владимир Путин Аэрофлот Камчатка

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