Бывший начальник отдела ФТС отрицает, что стал фигурантом дела генерала Кизлыка

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Бывший начальник отдела контроля ФТС России Сергей Шурыгин, которого связали с делом генерал-лейтенанта Александра Кизлыка, заявил, что не является фигурантом этого дела. Он предположил, что судья Басманного суда Галина Графова упомянула на заседании его однофамильца.

"Я не являюсь тем Шурыгиным, который упоминается в деле, и вообще не имею к этому делу отношения", - сказал он "Интерфаксу".

По его словам, он больше шести лет в отставке и не возглавляет отдел обеспечения контроля товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля ФТС.

Начальника управления таможенного дознания Кизлыка суд арестовал на два месяца по делу о злоупотреблении полномочиями.

Судья Графова, оглашая материалы следствия, заявила, что дело было возбуждено "22 декабря в отношении Кизлыка, Серебро, Мишина, Черкашина и Шурыгина", - сказала судья во вторник, оглашая материалы дела. СМИ указывали, что фигурантами едла стали заместители начальников Внуковской и Домодедовской таможен Константин Мишин и Юрий Черкашин.

Кизлыка задержали 23 декабря, дома у него при обыске изъяли 600 тысяч евро и столько же тысяч долларов, слитки золота весом более 1 кг, а также часы известных брендов.

Генерал вину не признал.