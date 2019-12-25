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Возбуждено уголовное дело в связи с аварией Ми-8 в Красноярском крае

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - По факту аварийной посадки вертолета Ми-8 "КрасАвиа" возбуждено уголовное дедло о нарушении правил безопасности движения и использования воздушного транспорта, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирского управления СК на транспорте.

По предварительным данным следствия, 25 декабря около полудня по местному времени вертолет при взлете в поселке Байкит вертолет попал в снежный вихрь и грубо приземлился. На борту было 24 человека, в том числе три члена экипажа. Количество пострадавших в СК не назвали, эти данные только устанавливаются.

Ранее в краевом МЧС сообщали, что вертолет при посадке опрокинулся и пострадали пассажир и командир воздушного судна. Минздрав сообщил о шести пострадавших.

В МЧС также сообщали, что у вертолета повреждены хвостовая балка и лопасти несущего винта.

Вертолет должен был перевезти вахтовиков из Байкита на Юрубченское месторождение.

Красноярский край Байкит Ми-8 КрасАвиа МЧС СКР

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