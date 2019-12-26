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Песков назвал Ливию пристанищем для наемников из многих стран

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - После свержения полковника Муаммара Каддафи Ливия стала пристанищем для наемников и террористов из "огромного количества стран", заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Его спросили, есть ли там "российские наемники".

Он при этом отметил, что таковы последствия "хорошо известных действий хорошо известных стран по разрушению ливийской государственности".

На слова о сообщениях об участии российских наемников в различных конфликтах, Песков ответил, что "граждане разных стран участвуют в качестве наемников во всех уголках планеты" и контролировать передвижение всех граждан невозможно.

"Вы знаете, например, что в Сирии, и президент об этом тоже говорил, в тюрьмах, которые находятся, например, под контролем курдов, очень много выходцев из нашей страны. Там также есть выходцы из других стран: из Франции, других европейских государств. Есть такая проблема", - добавил он.

В Кремле в целом обеспокоены ситуацией в Ливии, отметил пресс-секретарь президента.

25 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в Ливии действуют 2000 бойцов ЧВК "Вагнер".

В декабре правительство национального согласия Ливии одобрило имплементацию меморандума о взаимопонимании в сфере безопасности и военного сотрудничества с Турцией. Издание отмечает, что этот договор открывает возможность для оказания турецкой военной помощи Триполи.

12 декабря командующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар приказал начать "решающую битву" для захвата Триполи.

В Ливии продолжается двоевластие. В Триполи заседает признанное ООН правительство национального согласия во главе с премьером Файезом Сарраджем, а в Тобруке действует так называемое восточное правительство, которое возглавляет Абдалла Абдуррахаман ат-Тани. Восточное правительство поддерживает Хафтар, который с апреля ведет наступление на Триполи.

По данным западных СМИ, Хафтара поддерживают Россия, Франция, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет. На стороне правительства Триполи в свою очередь выступают Турция, Катар и Италия.

Ливия ЧВК Вагнер Дмитрий Песков Турция Реджеп Тайип Эрдоган

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