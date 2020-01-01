В Ингушетии похоронили полицейского, погибшего на посту ДПС в Магасе

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - В Ингушетии похоронили инспектора ГИБДД Зелимхана Кокорхоева, убитого 31 декабря в ходе нападения на пост ДПС в Магасе. Его похоронили в селе Средние Алачуки Малгобекского района, на траурном мероприятии были коллеги и родственники погибшего, местные чиновники и религиозные деятели.

Кроме того, выразить соболезнование его семье полицейского приехали совершенно незнакомые люди. В соцсетях ранее распространились призывы к жителям республики прийти на похороны, поддержать родных убитого и проявить единство против зла. Как передает корреспондент "Интерфакса", на эти просьбы откликнулись сотни верующих.

Кокорхоеву было 34 года. Он служил в полиции Магаса с декабря 2005 года и с 2011 года служил в ГИБДД. У него остались жена и четверо детей.

Нападение на пост ДПС у въезда в Магас было совершено 31 декабря около 17:30. Двое на Lada Granta сначала сбили стоявшего у дороги полицейского, ранили его ножами и затем начали нападать на других патрульный. Проезжавший мимо сотрудники полиции остановился и начал стрелять по напавшим из пистолета. Один был убит, второй - ранен.

Сообщалось, что всего были ранены трое полицейских. Кокорхоев погиб, еще один сотрудник правоохранительных органов находится в больнице в тяжелом состоянии, третий - в состоянии средней тяжести.

По данным источника "Интерфакса", погибший участник нападения - 18-летний Микаил Мизиев, сын директора одного из центров культурного развития Ингушетии и родственник 20-летнего Магомеда Мизиева, который 19 октября 2017 года ранил трех полицейских на стационарном посту ДПС в селе Яндаре. Второй участник нападения - Ахмед Имагожев, армрестлер. Ранее сообщалось, что его доставили в больницу и что он пока не приходил в сознание.

В культурном центре, которым руководит отец Мизиева, прошли обыски. В этом же центре Имагожев работает охранником.