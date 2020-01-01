Глава Ингушетии обвинил силовиков в недостаточных мерах безопасности на Новый год

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов раскритиковал силовиков за недостаточные меры безопасности в связи с нападением на пост ДПС в Магасе. Он считает, что гибели человека можно было бы избежать при надлежащем усилении мер к праздникам. Эти заявления глава республики сделал на внеплановом заседании антитеррористической комиссии 1 января.

"Перед праздниками все отчитались о готовности, при этом допущена такая трагедия. Очевидно, что усиление было слабым, на лицо абсолютная недоработка. Кто-то отвлекся, кто-то не сработал по инструктажу, в итоге убийство человека в центре города. После произошедшего сотрудники сразу надели шлемы и бронежилеты, а что они делали до этого? " - сказал Калиматов.

Он призвал руководителей правоохранительных органов пересмотреть свое отношение к форме самого усиления.

По словам главы республики, напавшие на пост ДПС подъехали туда на служебном автомобиле. Ранее сообщалось только, что у них была Lada Granta, возможно, принадлежавшая родственнику одного из напавших. В связи с этим Калиматов потребовал проверить весь служебный автотранспорт в регионе, закрепить за каждой служебной машиной ответственного, а также установить и найти всех причастных к нападению.

Чиновник добавил, что один из напавших работал охранником в Центре культурного развития в Магасе и охранял учреждение, в которое каждый день приводят детей и где проходят массовые мероприятия. Поэтому он потребовал проверить все частные охранные предприятия и выяснить, по каким критериям туда берут на работу и кто контролирует действия охранников.

"Соберите комиссию и проверьте службы охраны школ, больниц, всех без исключения объектов. И это должно быть на регулярной основе", - добавил он.

Жителей Ингушетии он призвал более ответственно относиться к воспитанию молодежи.

Калиматов также заявил, что вместе со всем ингушским народом разделяет боль близких погибшего в результате нападения Зелимхана Кокорхоева.

В связи с нападением на пост ДПС возбуждено уголовное дело о покушении на жизнь сотрудников правоохранительных органов (статья 317 УК), сообщила пресс-служба СК Ингушетии.

На заседании замглавы МВД Ингушетии Александр Жуляев заявил, что нападение совершили Микаил Мизиев 2001 года рождения и 23-летний Ахмед Имагожев. По его словам, они сначала наехали на пост, затем вышли из машины и нанесли ножевые ранения старшему лейтенанту Кокорхоеву. Мизиева застрелили на месте, Имагожева ранили. Он находится в Ингушской республиканской клинической больнице. Ранее имена подозреваемых называли только неофициальные источники.

Нападение на пост ДПС было совершено около 17:30 31 декабря. Пострадали трое полицейских. Инспектор ГИБДД Кокорхоев погиб. 1 января его похоронили в селе Средние Алачуки Малгобекского района. Через интернет распространялись призывы к жителям Ингушетии прийти на похороны и поддержать семью погибшего. Поэтому на траурную церемонию приехали сотни сторонних людей.

Источники "Интерфакса" сообщали, что погибший 18-летний Микаил Мизиев был сыном директора одного из центров культурного развития Ингушетии. В этом центре 1 января прошли обыски. Также сообщалось, что Имагожев в этом центре работал охранником. Мизиева также называют родственником 20-летнего Магомеда Мизиева, который 19 октября 2017 года ранил трех полицейских на стационарном посту ДПС в селе Яндаре.