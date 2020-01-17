Суд изменил решение о взыскании с производителя троллейбусов 1 млрд рублей в пользу банка-кредитора

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Девятый арбитражный апелляционный суд решил взыскать солидарно с московского АО "Арно" и крупнейшего российского производителя троллейбусов ЗАО "Тролза" (Саратовская обл.) в пользу БМ-Банка (входит в группу ВТБ ) задолженность в размере 700 млн рублей, а с АО "Арно" в пользу банка еще 300 млн рублей долга по договору уступки прав от 27 февраля 2013 года.

Решение было принято 14 января, следует из материалов суда. Таким образом, апелляционный суд изменил решение Арбитражного суда Москвы, который 15 октября 2019 года удовлетворил иск БМ-Банка о солидарном взыскании с ЗАО "Тролза" и АО "Арно" 1 млрд рублей долга по договору уступки прав от 27 февраля 2013 года.

"Тролза" - крупнейший производитель троллейбусов в России. Предприятие входит в группу "Букет", у которой есть проекты в разных отраслях экономики в России и за рубежом. Основным видом деятельности АО "Арно" являются вложения в ценные бумаги.

Летом 2019 года банк "Россия" инициировал банкротство "Тролзы". Арбитражный суд Саратовской области 27 декабря 2019 года прекратил производство по делу о банкротстве предприятия.

В 2018 году выручка завода упала на 8% - до 2,5 млрд рублей, он получил 130,7 млн рублей чистого убытка против прибыли в размере 73,1 млн рублей годом ранее. В марте 2019 года тогдашний гендиректор предприятия Иван Котвицкий был помещен под домашний арест по делу о крупных взятках чиновнику.

В производстве арбитражных судов находится ряд исков к "Тролзе". В 2019 году в отношении завода в арбитражные суды было подано 30 исков с общей суммой требований 3,3 млрд рублей, и по некоторым из них суды вынесли решения о взыскании, свидетельствуют данные базы "СПАРК-Интерфакс".