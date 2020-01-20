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Во ФСИН отрицают голодовку "стрелка" из Новокузнецка

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Арестованный Артем Пакалов, которого подозревают в убийстве судебного пристава, принимает пищу и ни на что не жалуется, заявили в пресс-службе ГУ ФСИН Кемеровской области. Арестованного регулярно осматривает медицинский работник.

Ранее адвокат Пакалова Ирина Васильева заявила, что в знак раскаяния начал голодовку. По мнению обвиняемого, убитый им пристав выполнял свой долг и все сделал правильно. Поэтому Пакалов готов возместить моральный и материальный ущерб семье погибшего. Он попросил у них прощения.

Стрельба в мировом суде в Центральном районе Новокузнецка произошла утром 16 января. Потерпевший по делу смертельно ранил пристава, который не пускал его в суд с ружьем, а затем - свидетельницу. Женщина выжила, ее прооперировали. Подозреваемого задержали на месте.

В 2018 году Пакалов поругался с соседом в селе Куртуково. По его словам, сначала его на машине сбил сын соседа. Затем сам сосед приехал к его дому на тракторе и попытался на него наехать. Пакалов успел отбежать, тогда сосед начал трактором крушить постройки у него на участке. В подтверждение своих слова Пакалов показывал видеозапись очевидца.

На стрелка завели дело о покушении на убийство двух человек.

Кузбасс Кемеровская область Новокузнецк Артем Пакалов ФСИН

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