Поиск

Закрыто уголовное дело о самоубийстве удмуртского активиста и ученого

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Прекращено расследование уголовного дела по факту самоубийства мужчины у здания Госсовета Удмуртии 10 сентября 2019 года, объявил глава регионального управления СКР Рустам Тугушев. В этой смерти не найдена криминальная подоплека.

В отношении погибшего никаких криминальных действий не совершалось, отметил Тугушев. Следствие установило, что он собирался покончить с собой и оставил прощальное письмо на удмуртском.

"Вины людей какого-либо уровня и ранга здесь нет - должностных лиц или физических лиц - в этом действии не установлено, поэтому принято решение о прекращении дела", заключил руководитель управления.

79-летний экс-директор института человека Удмуртского госуниверситета, активист удмуртского движения Альберт Разин совершил попытку суицида у здания Госсовета перед началом очередной сессии. Он умер в больнице. Он требовал, чтобы руководство региона больше делало для защиты удмуртского этноса и языка.

На одном из его плакатов были написаны строки Расула Гамзатова: "И если завтра мой язык исчезнет, то я готов сегодня умереть".

Его смерть расследовали по статье о доведении до самоубийства.

Удмуртия СКР Рустам Тугушев Альберт Разин

Новости

Поправка о "цензе осёдлости" для кандидатов в президенты не коснется крымчан

Комитет Думы рассмотрит путинский проект закона об изменениях в Конституцию 21 января

Путин внес в Госдуму проект закона о поправке к Конституции

Путин внес в Госдуму проект закона о поправке к Конституции

Кадыров опроверг информацию об уходе с поста главы Чечни

Кадыров опроверг информацию об уходе с поста главы Чечни

Суд освободил актрису Бочкареву от уголовного преследования за кокаин

В России будет новый генпрокурор. Обобщение

В России будет новый генпрокурор. Обобщение

Рабочая группа заявила, что Госсовет не должен дублировать Совет Федерации

Рабочая группа заявила, что Госсовет не должен дублировать Совет Федерации

Глава Чувашии извинился за призыв "мочить" отдельных журналистов

Глава Чувашии извинился за призыв "мочить" отдельных журналистов

Верховный суд РФ признал законной блокировку статей о наркоманах

Механизм голосования по изменениям в Конституцию оформят в виде закона или статьи

Механизм голосования по изменениям в Конституцию оформят в виде закона или статьи
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');