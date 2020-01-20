Закрыто уголовное дело о самоубийстве удмуртского активиста и ученого

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Прекращено расследование уголовного дела по факту самоубийства мужчины у здания Госсовета Удмуртии 10 сентября 2019 года, объявил глава регионального управления СКР Рустам Тугушев. В этой смерти не найдена криминальная подоплека.

В отношении погибшего никаких криминальных действий не совершалось, отметил Тугушев. Следствие установило, что он собирался покончить с собой и оставил прощальное письмо на удмуртском.

"Вины людей какого-либо уровня и ранга здесь нет - должностных лиц или физических лиц - в этом действии не установлено, поэтому принято решение о прекращении дела", заключил руководитель управления.

79-летний экс-директор института человека Удмуртского госуниверситета, активист удмуртского движения Альберт Разин совершил попытку суицида у здания Госсовета перед началом очередной сессии. Он умер в больнице. Он требовал, чтобы руководство региона больше делало для защиты удмуртского этноса и языка.

На одном из его плакатов были написаны строки Расула Гамзатова: "И если завтра мой язык исчезнет, то я готов сегодня умереть".

Его смерть расследовали по статье о доведении до самоубийства.