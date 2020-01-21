Почти все погибшие при пожаре в томском поселке оказались гражданами Узбекистана

11-й жертвой ЧП в Причулымском, по предварительным данным, стал уроженец Таджикистана

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - МЧС Узбекистана сообщает о гибели 10 граждан республики при пожаре в Томской области.

Республиканские ведомства - МЧС, МИД и МВД - предпринимают меры по установлению личностей погибших и доставке их тел по месту жительства.

По предварительной информации, пожар возник в одноэтажном деревянном здании поселка Причулымский Асиновского района Томской области, где проживали граждане Узбекистана, работавшие на местном предприятии, сообщила пресс-служба МЧС Узбекистана.

"В результате 10 человек погибли на месте происшествия, двум оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Одной из жертв пожара в Причулымском, по предварительным данным, стал гражданин Таджикистана, сообщили "Интерфаксу" в генконсульстве республики в Новосибирске. Но точные данные будут известные ближе к вечеру вторника, добавил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что пожар в одноэтажном деревянном здании поселка Причулымский Асиновского района Томской области унес жизни 11 человек, два человека пострадали. По данным местных властей, здание арендовала китайская компания, в нем проживали граждане КНР, Таджикистана и Узбекистана. В настоящее время пожар в Причулымском, по информации управления МЧС по Томской области, потушен.

Ранее консул республики Узбекистан в Новосибирске Юсуп Кабулжанов сообщил "Интерфаксу", что пятеро из 11 погибших на пожаре были гражданами этой страны.

По факту гибели людей следственное управление СКР возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).