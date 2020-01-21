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Названа предварительная причина пожара с 11 жертвами в томском поселке

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - По предварительным данным, причиной пожара в томском поселке Причулымский стала неисправность электрооборудования, сообщил агентству "Интерфакс" начальник департамента информационной политики администрации Томской области Алексей Севостьянов со ссылкой на губернатора региона Сергея Жвачкина.

Сообщается, что в каждой комнате общежития были установлены дополнительные обогреватели, а проводка была переброшена с дерева.

По данным главы региона, помещение, в котором проживали люди, не было указано в качестве жилого. "Обманывали и проверяющих. На окнах были решетки, которые, скорее всего, помешали основной массе людей выйти из здания. Лишь двое смогли выбить стекла", - отметил Жвачкин.

Он поручил главе Асиновского района Николаю Данильчуку срочно предоставить двум спасшимся рабочим временное жилье в местном общежитии. Заместителю губернатора по вопросам безопасности Игорю Толстоносову поручено вместе с МЧС проверить условия труда и проживания работников 378 предприятий.

Глава региона выразил глубокие соболезнования узбекской диаспоре и семье погибшей россиянки.

Ранее сообщалось, что пожар в одноэтажном деревянном здании в поселке Причулымский Асиновского района Томской области унес жизни 11 человек, среди них - 10 граждан Узбекистана и одна россиянка. Еще двое получили травмы, но госпитализация им не потребовалась.

По данным местных властей, здание арендовала китайская компания.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ).

Томская область

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