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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 12:56

Власти Сингапура спрогнозировали замедление роста экономики из-за коронавируса

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Из-за вспышки пневмонии, которую вызывает новый коронавирус, пострадают темпы роста экономики Сингапура, а также показатели делового и потребительского доверия, заявил министр торговли и промышленности Сингапура Чань Чунь Син.

Новый коронавирус в Китае

В первую очередь он опасается за туризм и связанные с ним сектора экономики, в том числе ресторанный и гостиничный бизнес, транспорт и розничную торговлю.

Министр допустил, что государство может помочь бизнесу сократить издержки в этой ситуации и сохранить рабочие места.

На утро понедельника, в Китае с учетом Тайваня и Гонконга был подтвержден 2761 случай заражения новым коронавирусом, еще 37 человек заразились в других странах. 80 заболевших умерли.

Из-за вспышки инфекции в Китае ограничили или прекратили транспортное сообщение с несколькими десятками городов, отменили новогодние праздничные мероприятия, закрыли часть достопримечательность. Туристические компании начали сворачивать туры в Китай, а авиакомпании - ограничивать полеты.

Опасения, что эпидемия может вызвать спад спроса на нефть со стороны Китая, вызвали падение котировок нефти и снижение мировых бирж.

В IV квартале 2019 года ВВП Сингапура вырос на 0,8% в годовом выражении, по предварительным данным, окончательные подсчеты будут обнародованы 24 февраля.

Хроника 09 – 27 января 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Сингапур Китай

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