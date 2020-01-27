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Лукашенко приедет на Парад Победы в Москву

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял приглашение своего российского коллеги Владимира Путина присутствовать на Параде Победы 9 мая в Москве, сообщил в понедельник журналистам в Минске посол России Дмитрий Мезенцев.

В 2020 году отмечается 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Президент России Владимир Путин пригласил на празднование президента США Дональда Трампа, лидера КНДР Ким Чен Ына и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, а также президента Франции Эммануэля Макрона.

Также были направлены приглашения главам Китая, Индии и Пакистана, государств СНГ, Южной Осетии и Абхазии.

Александр Лукашенко Москва

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