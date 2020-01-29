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Суд продлил на полгода арест шести банковских счетов ФБК

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы продлил до 3 августа арест шести банковских счетов по уголовному делу о легализации денежных средств в Фонде борьбы с коррупцией (ФБК), удовлетворив соответствующее ходатайство следствия, сообщили "Интерфаксу" в суде в среду.

ФБК был зарегистрирован оппозиционером Алексеем Навальным в сентябре 2011 года. Организация занимается антикоррупционными расследованиями. По сообщению фонда, он финансируется за счет пожертвований.

3 августа 2019 года Следственный комитет РФ (СКР) возбудил уголовное дело, касающееся финансирования ФБК. По версии следствия, с января 2016 по декабрь 2018 года сотрудники организации легализовали около 1 млрд рублей, полученных от других лиц преступным путем. Эти деньги использовались для финансирования ФБК, считают в СКР. Однако в итоге в материалах уголовного дела, с которыми знакомился "Интерфакс", речь идет о сумме порядка 75,5 млн рублей.

В том же месяце банковские счета ФБК, некоторых его сотрудников и штабов Навального в регионах на общую сумму в 75 млн рублей были арестованы по решению суда.

9 сентября Минюст внес ФБК в реестр иностранных агентов. 12 сентября СКР провел обыски в штабах Навального и у сотрудников ФБК примерно по 200 адресам в нескольких регионах РФ.

16 сентября сотрудники и волонтеры региональных штабов Навального подали апелляционные жалобы на решения Басманного суда Москвы, который по ходатайству следствия разрешил проведение у них обысков. В тот же день Басманный суд санкционировал новые обыски по делу.

ФБК Басманный суд Москва Алексей Навальный

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