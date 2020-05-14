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Чиновники предложили не учитывать мнение горожан при оценке качества воздуха в промышленных центрах

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Росприроднадзор предложил исключить мнение жителей из критериев оценки качества воздуха в крупных промышленных городах в нацпроекте "Экология", пишет "Коммерсантъ". В ведомстве обращают внимание, что многие загрязняющие вещества не имеют цвета и запаха.

Речь идет о корректировке паспорта федерального проекта "Чистый воздух". Росприроднадзор предложил исключить из него показатель "Доля граждан, удовлетворенных качеством атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах".

Сейчас проект требует очищения валовых выбросов в атмосферу к 2024 году на 22% в Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Череповце, Челябинске и Чите. Города считаются наиболее неблагополучными с точки зрения чистоты воздуха. Предполагается, что к тому моменту 90% жителей этих промцентров будут довольны состоянием воздуха.

"Удовлетворенность граждан зависит от индивидуального восприятия качества атмосферного воздуха, которое определяется визуально и с помощью обоняния, - написала глава Росприроднадзора Светлана Радионова экспертному совету по нацпроекту "Экология". - В то же время большинство загрязняющих веществ не имеет цвета и запаха".

Чиновница считает, что граждане не в состоянии объективно оценить реальное снижение выбрасываемых в атмосферный воздух вредных веществ, это возможно только с помощью специализированного оборудования.

"Именно восприятие населением качества атмосферы показывает, снят ли вопрос качества воздуха с политической повестки в данном населенном пункте или нет", - возразил глава экспертного совета Юрий Максименко (зампред комитета РСПП по экологии и природопользованию). Газета ссылается на его ответное письмо. Он предложил решать проблему расхождения оценки населения и показателей измерений с помощью диалога, разъяснять людям полученные с приборов данные.

В совете предложили информировать население в режиме реального времени о текущем состоянии воздуха и фиксируемых в автоматическом режиме превышениях загрязнителей, в том числе с помощью наружной рекламы или по СМС.

Эксперты также высказали мнение, что в 2024 году значение показателя в 90% довольных воздухом граждан не может быть достигнуто, так как воздух в этих городах не станет кристально чистым.

Росприроднадзор Светлана Радионова Братск Красноярск Липецк Магнитогорск Нижний Тагил Новокцузнецк Челябинск Чита Череповец

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