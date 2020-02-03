Керченских депутатов сняли с должностей после скандала с блокадниками

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Городской совет Керчи на внеочередном заседании 3 февраля решил досрочно прекратить полномочия спикера Маи Хужиной и ее заместителя Ларисы Щербулы, которые неделю назад подарили блокадникам хлеб. Об этом рассказал корреспондент "Интерфакса".

Первый вице-спикер Госсовета Крыма Ефим Фикс назвал решение депутатов сложить с себя полномочия "мужественным, важным поступком". Ранее Фиксу было поручено провести служебное расследование после скандала с поздравлением.

"Наши коллеги, понимая, что, действительно, нужно закрыть тему, которая взбудоражила не только Керчь, Крым и РФ, но и сопредельное государство, приняли для себя непростое решение о сложении полномочий", - констатировал он.

Исполнять обязанности спикера горсовета будет прежняя заместитель Хужиной Ольга Солидолова.

27 января горсовет Керчи сообщил, что Хужина и еще несколько депутатов в День снятия блокады поздравили 11 блокадников. На опубликованных фотографиях женщины в шубах вручают медали, цветы и хлеб в пакетах пожилым людям. В соцсетях чиновниц обвинили в кощунстве. Пресс-секретарь горсовета Диана Ушакова затем уточнила, что блокадникам дарили не обычный хлеб, а караимские пироги ручной работы с мясом и картошкой.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Госсовет республики начал по факту служебное расследование и потребовал исключить Хужину и других участниц акции из "Единой России" и уволить.

Вечером 30 января депутат Госдумы Александр Хинштейн выложил в интернете фотографии заявлений депутатов об увольнении. Утром 31 января Хужина сказала, что передумала слагать полномочия. Аксенов снова потребовал ее отставки за "глупость".

Хужина возглавила горсовет в октябре 2019 года. До этого она была заместителем главного врача городской больницы в Керчи. Щербула была депутатом почти 20 лет, а с 2014 по 2017 год руководила горсоветом.