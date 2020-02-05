Китайские кафе во Владивостоке пострадали из-за коронавируса

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Ограничения на пересечение китайской границы, введенные из-за вспышки коронавируса, уже сказались на китайских кафе во Владивостоке. У поваров и другого персонала истекают российские визы, выдачу новых правительство приостановило, владельцы кафе начали выставлять их на продажу.

"Наш бизнес на волоске от закрытия. Сейчас идет обратный отсчет, ведь у наших поваров визы не бесконечны. Если границу не откроют, по истечению срока действия визы они вернутся в Китай, а обратно их не запустят. Заменить местными поварами не получится из-за специфики работы", - рассказал управляющий одного кафе.

На городском сайте объявлений появилось несколько предложений о продаже готового ресторанного бизнеса китайской кухни.

"Да, кафе продаем действительно из-за этой ситуации с коронавирусом. Повара уехали в Китай, вернуться не могут. А найти им замену здесь не выходит", - сказал автор одного из объявлений.

Другие бизнесмены отметили рост цен на продукты и дефицит, который начался после того, как правительство закрыло 16 КПП на границе.

Некоторые кафе закупились овощами, как только поняли риски распространения инфекции, но запасов им на долго не хватит, говорят предприниматели.

"Только за счет запасов на складе мы пока еще можем готовить блюда, в состав которых входят овощи, но они скоро закончатся. Если ситуация не изменится, мы просто уберем их из меню. Запасы также помогают держать цены на прежнем уровне. Но главная проблема в другом - нет поставок приправ, специй, аутентичных соусов - это все то, без чего китайская кухня обойтись не сможет", - рассказал агентству владелец еще одного кафе.

Спрос клиентов, по его словам, пока не снизился. Люди приходят без масок и "спокойно обедают".

Президент Дальневосточной ассоциации рестораторов и отельеров Роман Иванищев предложил переждать ситуацию: "Как только откроют границу, все встанет на свои места".

Он обратил внимание, что ситуация сказывается не только на ресторанах, но и на торговле и туризме, и назвал ее "общемировой проблемой".

"Как обычный человек, вы ходите в магазины. И видите, что цены на фрукты и овощи подскочили. Это все следствие того, что сейчас существует настороженность по поводу коронавируса. Пока она не спадет - сделать ничего невозможно", - сказал Иванищев.

Неопределенность с началом нового туристического сезона весной 2020 года он назвал реальной проблемой для Владивостока, который последние пять лет вкладывался в развитие туризма.

После решения правительства России с 31 января закрыть 16 КПП на границе с Китаем, прервались поставки китайских овощей и фруктов. Грузовики с товарами несколько дней не могли проехать в регионы Дальнего Востока. В магазинах начался дефицит этих продуктов, а где-то цены на них выросли в полтора-два раза.