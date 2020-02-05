Во Владивосток вернулись дешевые китайские овощи

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Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Цены на овощи в магазинах Приморья, подскочившие несколько дней назад в 1,5-2 раза на фоне закрытия границ с КНР из-за вспышки там коронавируса, снижаются после того, как китайские грузовики вновь стали пускать в РФ.

Как сообщает администрация Приморского края, специалисты министерства промышленности и торговли региона проверили цены и ассортимент овощей в торговых сетях Владивостока. После открытия грузового сообщения с Китаем в магазинах края в наличии огурцы и помидоры по доступным ценам.

Цены в магазинах

Так в торговой сети "Фреш-25" в наличии два сорта китайских огурцов по 220 и 210 рублей за 1 кг. Помидоры из Турции стоят 420 рублей за 1 кг, отмечается в сообщении.

Директор магазина Юлия Титкова пояснила, что работать приходится буквально "с колес": утром привезли, к вечеру распродали. Основной их поставщик - уссурийская база "Дружба".

В супермаркете "Реми" китайские огурцы стоят 194 рубля и 197 рублей за 1 кг. Помидоры розовые и красные по одной цене - 150 рублей за килограмм, черри - 214 рублей.

Директор этой торговой сети Дмитрий Сулеев рассказал, что вечером и завтра утром продукция поступит во все магазины, ее хватит на несколько дней.

"На случай повторного закрытия границы мы провели предварительные мероприятия по заключению договоров на поставку продукции из Новосибирска, Республики Корея и Ирана", - пояснил он, уточнив, что "Реми" обещает не поднимать торговую наценку на овощи.

Не социально значимые продукты

Начальник управления торговли Минпромторга Приморья Татьяна Шивыдкина напомнила, что огурцы и помидоры не являются социально значимыми продуктами, поэтому предприниматели сами устанавливают на них цены.

Также в феврале власти планируют организовать во Владивостоке дополнительные овощные ярмарки. Свою продукцию представят местные сельхозпроизводители, тепличные предприятия.

Снижение поставок из-за распространяющегося в Китае коронавируса и ограничения в работе пунктов пропуска на границе РФ и КНР привели к росту в регионах Дальнего Востока цен на овощи, которые завозятся в основном из КНР. Они подорожали в 1,5-2 раза.

3 февраля в Приморье возобновили грузовое сообщение на автомобильных пунктах пропуска через российско-китайскую границу.