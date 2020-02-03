Глава ВОЗ призвал не паниковать из-за коронавируса

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Жителям планеты не стоит паниковать в связи с распространением нового коронавируса, заявил в понедельник гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адхан Гебрейесус.

"Пока все это (опасность вируса) не так масштабно. Бояться нечего", - сказал он, выступая в Женеве. "Сейчас нет причин для паники", - добавил глава ВОЗ.

При этом он подчеркнул, что, тем не менее, странам мира "следует помнить о риске распространения (заболевания - ИФ)" и принимать эффективные меры.

ВОЗ в конце января 2020 года признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

На территории материкового Китая новым типом коронавируса уже заболели порядка 17 тысяч человек, более 360 умерли.