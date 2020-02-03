Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 13:15

Глава ВОЗ призвал не паниковать из-за коронавируса

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Жителям планеты не стоит паниковать в связи с распространением нового коронавируса, заявил в понедельник гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адхан Гебрейесус.

Новый коронавирус в Китае

"Пока все это (опасность вируса) не так масштабно. Бояться нечего", - сказал он, выступая в Женеве. "Сейчас нет причин для паники", - добавил глава ВОЗ.

При этом он подчеркнул, что, тем не менее, странам мира "следует помнить о риске распространения (заболевания - ИФ)" и принимать эффективные меры.

ВОЗ в конце января 2020 года признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

На территории материкового Китая новым типом коронавируса уже заболели порядка 17 тысяч человек, более 360 умерли.

Мир спрятался за маской

13
Москва, РоссияУрумчи, КитайСеул, Южная КореяТокио, ЯпонияЦзяньли, КитайДубай, ОАЭКуала-Лумпур, МалайзияМурманск, РоссияБрисбен, АвстралияПариж, ФранцияБхактапур, НепалГонконгСепанг, Малайзия
Москва, Россия
ВОЗ

Новости по теме

Новости

Аэропорт Мадрида закрыли из-за дронов

Аэропорт Мадрида закрыли из-за дронов

ИГ взяло на себя ответственность за нападение в Лондоне

ИГ взяло на себя ответственность за нападение в Лондоне
Крушение украинского самолета в Иране

Иран больше не будет передавать Украине материалы по сбитому "Боингу"

Совместное патрулирование Турции и РФ в Сирии отменено после инцидента в Идлибе

В Кремле выразили несогласие с заявлениями Эрдогана по Крыму

В Кремле выразили несогласие с заявлениями Эрдогана по Крыму

В ДНР сочли невозможным обмен "всех на всех" в текущей ситуации

Новый коронавирус в Китае

В Гонконге сотрудники больниц потребовали закрыть границу с материковым Китаем

В Гонконге сотрудники больниц потребовали закрыть границу с материковым Китаем

Российские военные опровергли информацию о турецких авиаударах в Сирии

Российские военные опровергли информацию о турецких авиаударах в Сирии

Построенная за 10 дней больница в Ухане начала принимать пациентов

Построенная за 10 дней больница в Ухане начала принимать пациентов

Спрос на нефть в Китае упал на 20% на фоне распространения коронавируса

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');