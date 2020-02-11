Счетная палата проверит "Роскосмос" и расходы на "ГЛОНАСС"

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Счетная палата в 2020 году проверит эффективность расходования бюджетных средств госкорпорацией "Роскосмос", в том числе затраты на обеспечение системы "Глонасс". Об этом говорится в плане работы контрольного ведомства на 2020 год.

В частности, проверка использования средств федерального бюджета, выделенных в интересах социально-экономического развития на обеспечение глобальной космической связи, вещания и ретрансляции, высокопериодичного наблюдения Земли и атмосферы из космоса в 2017-2019 годах в рамках госпрограммы "Космическая деятельность России" пройдет в "Роскосмосе", "Российской корпорации ракетно-космического приборостроения и информационных систем" (РКС), Центральном НИИ машиностроения (Королев), НИИ точных приборов.

Также аудиторы проверят эффективность использования бюджетных денег, выделенных на федеральную целевую программу "Поддержание, развитие и использование системы "ГЛОНАСС" на 2012-2020 годы" в рамках госпрограммы "Космическая деятельность России" в "Роскосмосе", АО "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф.Решетнева" (Красноярский край, г.Железногорск), НПК "Системы прецизионного приборостроения", "НИИ микроприборов-К" (Москва, Зеленоград), Ракетно-космическом центре "Прогресс" (Самара) и "НПО им. С.А.Лавочкина" (Московская область, г.Химки).

Кроме того, аудиторы проверяя реализацию госпрограммы "Экономическое развитие и инновационная экономика" оценят достаточность и обоснованность ее финансирования за счет средств федерального бюджета, а также достижение в ее рамках поставленных целей и задач и их соответствие стратегического планирования РФ в 2013-2019 годах и за истекший период 2020 года в Минэкономразвития, говорится в плане.

Ранее сообщалось, что в 2018 году Счетная палата выявила в космической отрасли нарушения объемом в 50 млрд рублей. "В прошлом году нарушения в космической отрасли мы выявляли, но они иного масштаба. Только по проверкам, не попадающим под грифы ограничения информации, объем выявленных (в 2018 году) нарушений составил около 50 млрд рублей", - сказали тогда в пресс-службе контрольного органа.

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин назвал "Роскосмос" рекордсменом по объемам финансовых нарушений: в отчете палаты говорилось, что в 2017 году аудиторы выявили 151 факт нарушений в работе "Роскосмоса" на общую сумму 785,5 млрд рублей.

30 сентября прошлого года финансовым директором "Роскосмоса" назначен Юрий Росляк, который в 2013-2019 годы работал аудитором Счетной палаты.