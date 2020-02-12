Жителям Приморья на фоне нехватки защитных масок пообещали новые поставки

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Специалисты не отмечают острого дефицита медицинских масок в аптеках Приморского края, ожидается очередная масштабная поставка средств защиты, сообщила пресс-служба правительства Приморского края со ссылкой на территориальное управление Росздравнадзора.

Там пояснили, что все случаи нехватки этих товаров в розничной продаже объясняются высоким и даже ажиотажным спросом, особенно во Владивостоке.

В ближайшее время ожидается крупная поставка масок в регион.

"На выходных оптовые поставщики ожидают еще одну партию масок: более 220 тысяч штук, которую планируется направить как в медучреждения края, для поддержания запаса, так и в розничную продажу", - добавили в Росздравнадзоре.

Учреждения здравоохранения Приморья также не испытывают дефицит в средствах защиты, у них в запасе есть более 530 тысяч защитных масок.

В управлении Росздравнадзора открыта горячая линия, на которую можно сообщить о фактах завышения цен на лекарства, отсутствии медицинских изделий.

Между тем, Роспотребнадзор отчитался о текущей ситуации с распространением коронавируса в стране и подтвердил, что новых фактов заражения в России не зафиксировано.

В РФ по-прежнему было зарегистрировано двое заболевших, оба выписаны из больниц.

В Китае, по последним данным, число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом Covid-19, составило 44,6 тыс. человек, смертельный исход зафиксирован в 1,1 тыс. случаев.

В то же время, более 4,7 тыс. человек выздоровели и выписаны из медучреждений.