Что произошло за день: среда, 12 февраля

Суицид в зале суда, младенец в метро и бомбы в голландской почте

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Бывший сотрудник ФСИН совершил самоубийство в зале суда. Виктор Свиридов покончил с собой после оглашения ему приговора в Чертановском суде. Его признали виновным в вымогательстве в особо крупном размере и приговорили к трем годам колонии строгого режима. Адвокат подсудимого заявил, что у того не было суицидальных склонностей, он ждал оправдательного приговора. По словам юриста, суд проигнорировал рак четвертой степени, диагностированный Свиридову. В суде заявили, что документов о болезни не получали. Сообщения о том, что Свиридов пронес в здание суда именно наградной пистолет, не подтвердились. В Мосгорсуде заверили, что рамки на входе работали исправно. После произошедшего было возбуждено уголовное дело о халатности.

- В переходе московского метро нашли брошенного младенца. Камеры наблюдения запечатлели, как женщина оставила мальчика, которому 2-3 месяца, рядом со станцией "Парк Победы". Ребенку ничего не угрожает. Заведено уголовное дело.

- В США сообщили, что у Huawei есть "тайный" доступ к мобильным сетям по всему миру. Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что компания в течение последних 10 лет может видеть данные, передающиеся через оборудование, которое она устанавливает.

- Кремль обвинил Турцию в невыполнении обязательств по нейтрализации террористов в Идлибе. Как заявил Дмитрий Песков, террористические группировки по-прежнему нападают на сирийские войска и российские военные объекты. Реджеп Тайип Эрдоган грозит, что Анкара не будет придерживаться сочинского соглашения и будет наносить удары по правительственным силам Сирии "где угодно". Обсудить обострение ситуации планируется в Москве.

- ГИБДД дадут право аннулировать результаты незаконных техосмотров. "Коммерсантъ" обратил внимание на опубликованный МВД проект поправок в правила прохождения ТО. Документ предполагает, что ГИБДД сможет аннулировать диагностическую карту, если выяснится, что машина диагностику на пункте ТО не проходила или техосмотр прошел с нарушениями.

- В Нидерландах взорвались две бомбы в посылках. В результате ЧП в Керкраде и Амстердаме никто не пострадал.