Шахта под Белгородом после пожара приступит к работе в полночь

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Шахта горно-обогатительного комбината на Яковлевском руднике в Белгородской области, где в субботу произошло возгорание, начнет работу в штатном режиме в полночь воскресенья, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе комбината.

Как рассказал представитель пресс-службы, задымление ликвидировано, пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в 9:52 на телефон Единой дежурно-диспетчерской службы поступило сообщение о задымлении в шахте рудника из вентиляционного отсека глубиной 400 метров в поселке Яковлево. К месту происшествия были направлены два отделения военизированной горноспасательной части, дежурные караулы пожарно-спасательных частей.

На поверхность в общей сложности вывели 245 человек. Погибших нет.

В 14:10 была объявлена ликвидация открытого горения. Как уточнили "Интерфаксу" в региональном МЧС, возгорание ликвидировали на площади в 100 кв.м.

Для этого привлекли 26 человек и семь единиц техники, в том числе от МЧС десять человек и три единицы техники.