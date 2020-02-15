Шахта под Белгородом после пожара приступит к работе в полночь
Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Шахта горно-обогатительного комбината на Яковлевском руднике в Белгородской области, где в субботу произошло возгорание, начнет работу в штатном режиме в полночь воскресенья, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе комбината.
Как рассказал представитель пресс-службы, задымление ликвидировано, пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что в 9:52 на телефон Единой дежурно-диспетчерской службы поступило сообщение о задымлении в шахте рудника из вентиляционного отсека глубиной 400 метров в поселке Яковлево. К месту происшествия были направлены два отделения военизированной горноспасательной части, дежурные караулы пожарно-спасательных частей.
На поверхность в общей сложности вывели 245 человек. Погибших нет.
В 14:10 была объявлена ликвидация открытого горения. Как уточнили "Интерфаксу" в региональном МЧС, возгорание ликвидировали на площади в 100 кв.м.
Для этого привлекли 26 человек и семь единиц техники, в том числе от МЧС десять человек и три единицы техники.
Шахта ГОКа принадлежит "Северстали". Яковлевский рудник с разведанными запасами 9,6 млрд тонн железной руды расположен в поселке Яковлево Белгородской области в бассейне Курской магнитной аномалии. Добыча на руднике осуществляется подземным способом.