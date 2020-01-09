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ХроникаКрушение украинского самолета в ИранеОбновлено в 09:45

Обвиняемый в убийстве восьми сослуживцев написал письмо их семьям

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Срочник Рамиль Шамсутдинов, которого обвиняют в убийстве восьми военнослужащих в части 54160 в Забайкалье, в открытом письме семьям погибших объяснил, что не мог больше терпеть издевательства над собой и у него не было другого выхода. Он также попросил у них прощения. Скан письма опубликован в группе поддержки Шамсутдинова во "ВКонтакте".

Убийство солдат сослуживцем в Забайкалье

"Я сожалею о том, что не смог сдержаться и пошел на крайний шаг, но у меня не было другого выхода. Терпеть и дальше над собой издевательства я не мог. Я искренне соболезную семьям погибших и прошу простить меня, если сможете", - написал рядовой.

По его словам, он не скрывался от призыва, хотел служить и после прохождения срочной службы планировал связать жизнь с армией.

"Но я не ожидал, что попаду в такой ад. Бежать и жаловаться было некуда. Видимо, сработал инстинкт самосохранения. Только сейчас я начинаю осознавать, сколько горя я принес людям, и что сломал свою жизнь", - написал он.

25 октября 2019 года в войсковой части 54160 восемь военнослужащих погибли, еще двое были ранены в результате стрельбы, которую открыл их сослуживец. По обвинению в стрельбе по людям был задержан Шамсутдинов, которого призвали минувшим летом из Тюменской области. Его направили на психиатрическую экспертизу в Москву.

В части прошла проверка, по итогам которой было возбуждено уголовное дело о неуставных отношениях. Шамсутдинов и еще несколько человек признаны потерпевшими по этому делу. Обвиняемый жив. Сообщалось, что он признал вину.

Хроника 25 октября 2019 года – 09 января 2020 годаУбийство солдат сослуживцем в Забайкалье
Забайкалье ХМАО Рамиль Шамсутдинов Москва

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