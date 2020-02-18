Роспотребнадзор сообщил об отсутствии новых случаев заражения коронавирусом в РФ

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - В России не зарегистрировано новых случаев заболевания коронавирусом Covid-19, их по-прежнему два, сообщается на сайте Роспотребнадзора во вторник.

В ведомстве напомнили, что на территории РФ были выявлены только два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией - у двух приехавших в Россию граждан КНР. 12 февраля обоих заболевших выписали, так как они выздоровели.

Между тем накануне стало известно, что коронавирусом заразилась первая гражданка РФ. Это произошло не в России, а на борту круизного лайнера Diamond Princess, который находится на карантине в порту Иокогамы в Японии. Всего на Diamond Princess находятся 24 гражданина России.

В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени вторника (19:00 понедельника по московскому времени) число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом Covid-19, составило более 72,4 тыс. человек, смертельный исход зафиксирован в 1,86 тыс. случаях. В больницах Китая лечатся 58 тыс. человек, состояние более 11,7 тыс. больных оценивается как тяжелое. В то же время, более 1,7 тыс. человек выздоровели и выписаны из больниц.