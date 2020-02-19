Оппозиционным депутатам не дали задать вопросы начальнику полиции Петербурга

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - В Петербургском ЗакСобрании депутаты от оппозиции не получили возможности задать вопросы начальнику ГУ МВД региона Роману Плугину после того, как он представил годовой отчет о работе полиции. Об этом сообщил корреспондент "Интерфакса".

Сначала большинство депутатов не поддержали предложение продлить секцию вопросов и ответов.

После отчета Плугина задать ему вопросы смогли только пять единороссов. После этого спикер Вячеслав Макаров попрощался с Плугиным и объявил перерыв.

Депутат Максим Резник сказал "Интерфаксу", что регламент не обязывает объявлять перерыв ровно в полдень, и упрекнул единороссов в некорректном поведении и желании оградить начальника полиции от вопросов. Сам он хотел спросить Плугина о жестких задержаниях участников первомайского шествия и о фальсификациях на выборах.

"С моей точки зрения, фракция" Единая Россия" ведёт себя как дети, причём дети неразумные, ограждая от вопросов Плугина, просто быстро записываясь. Это не первый раз, но впервые так выпукло и очевидно. Получилось, что только пять единороссов задали вопросы, и на мне время закончилось", - сказал оппозиционер.

Депутат от "Яблока" Борис Вишневский сказал, что хотел спросить о задержаниях активистов, выступавших против изменения Конституции. Случившееся он назвал "организационным жульничеством", которое лишило оппозицию единственной в году возможности задать прямой вопрос начальнику полиции.

"Невозможно понять, кто когда нажал кнопку, чтобы записаться. Спикер ЗакСа говорит нажимать кнопку только после произнесения фамилии "Плугин", я в ту же микросекунду нажимаю на кнопку, и оказываюсь десятым. А дальше единороссы начинают тянуть время, задают по два вопроса, произносят долгие речи и разве что не передают приветы", - подчеркнул Вишневский.

Депутат от КПРФ Ольга Ходунова собиралась спросить Плугина о задержании участников акции 7 ноября.