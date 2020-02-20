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Путин призвал ФСБ гибче работать в сфере борьбы с экстремизмом

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин потребовал от ФСБ активно пресекать любые призывы к агрессии и насилию, а также проявления национализма и религиозной вражды, а также сделать систему борьбы с экстремизмом более гибкой и современной. Он заявил это на коллегии ФСБ.

Он посоветовал спецслужбе в этой работе "опираться на поддержку и доверие общества" и работать с людьми разных поколений, в том числе с молодежью, с общественными организациями и СМИ.

По словам Путина, "необходимо настойчиво формировать атмосферу отторжения радикализма в любых его формах и проявлениях, четко и ясно понимать его разрушительную опасность для нашей государственности, для стабильного развития РФ".

Владимир Путин ФСБ

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