Путин призвал ФСБ гибче работать в сфере борьбы с экстремизмом

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин потребовал от ФСБ активно пресекать любые призывы к агрессии и насилию, а также проявления национализма и религиозной вражды, а также сделать систему борьбы с экстремизмом более гибкой и современной. Он заявил это на коллегии ФСБ.

Он посоветовал спецслужбе в этой работе "опираться на поддержку и доверие общества" и работать с людьми разных поколений, в том числе с молодежью, с общественными организациями и СМИ.

По словам Путина, "необходимо настойчиво формировать атмосферу отторжения радикализма в любых его формах и проявлениях, четко и ясно понимать его разрушительную опасность для нашей государственности, для стабильного развития РФ".