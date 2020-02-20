Последняя сбежавшая из петербургской больницы пациентка намерена вернуться

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Анна Рыбакова - последняя из пациентов, самовольно покинувших карантинный блок петербургской Боткинской больницы, - изъявила желание вернуться в стационар, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора в четверг.

"Вчера вечером от нее поступил звонок сотрудникам территориального отдела управления Роспотребнадзора по Петербургу с вопросом: "Что мне делать?". Коллеги объяснили, что ей лучше лечь на дополнительное обследование и быстрее этот вопрос закрыть. Она сказала, что сегодня свяжется с нашими коллегами во второй половине дня, чтобы проговорить алгоритм возвращения", - уточнил собеседник агентства.

По его словам, пока женщина не вышла на связь.

В среду Невский суд Петербурга удовлетворил иск главного санитарного врача города Наталии Башкетовой с требованием поместить Рыбакову под медицинское наблюдение. Сама ответчица в суд не явилась. Исполнение решения о доставлении Рыбаковой в больницу суд возложил на судебных приставов.

Как сообщалось, карантинный блок Боткинской больницы самовольно покинули четверо человек, у которых было подозрение на новый коронавирус. Позже двое из них добровольно вернулись в стационар, а третью сбежавшую вернули в больницу через суд.

После побега пациентов был уволен главный врач Боткинской больницы Алексей Яковлев, занимавший эту должность с 1994 года. В его защиту высказалась группа депутатов Законодательного собрания Петербурга.