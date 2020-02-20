В Боткинскую больницу вернулась последняя сбежавшая пациентка

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Последняя из самовольно покинувших карантинный блок Боткинской больницы Петербурга пациентов Анна Рыбакова вернулась в стационар, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора в четверг.

"Гражданка Рыбакова добровольно вернулась в инфекционную больницу им. С.П.Боткина и готова пройти дообследование", - сообщил собеседник агентства. В пресс-службе попросили журналистов не беспокоить Рыбакову и ее родственников в связи с правом на неприкосновенность частной жизни.

Ранее в четверг в региональном управлении Роспотребнадзора "Интерфаксу" говорили, что Рыбакова сама позвонила сотрудникам ведомства с вопросом, как ей быть дальше. "Коллеги объяснили, что ей лучше лечь на дополнительное обследование и быстрее этот вопрос закрыть", - сказал собеседник агентства.

В среду, 19 февраля, Невский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск главного государственного санитарного врача Санкт-Петербурга Наталии Башкетовой с требованием поместить Рыбакову под медицинское наблюдение. Сама ответчица в суд не явилась. Обязанность доставить Рыбакову в больницу суд возложил на судебных приставов.

Как сообщалось, карантинный блок Боткинской больницы самовольно покинули четверо человек с подозрением на новый коронавирус. Позже двое из них добровольно вернулись в стационар, а третью сбежавшую вернули в больницу через суд.

После побега пациентов был уволен главный врач Боткинской больницы Алексей Яковлев, занимавший эту должность с 1994 года. В его защиту высказалась группа депутатов Законодательного собрания.