СК подтвердил возбуждение дела об исчезновении девушки из дела "Сети"

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Следователи забрали у полиции розыскное дело о пропавшей в Пензе в марте 2017 года Екатерине Левченко и возбудили уголовное дело об убийстве. Об этом сообщило областное управление СКР. Ранее о возбуждении дела об убийстве пропавшей сообщил источник "Интерфакса".

Ранее в следственные подразделения управления СК по региону сообщения о безвестном исчезновении Екатерины Левченко не поступали, подчеркнули в управлении.

По версии следствия, Левченко 31 марта 2017 года ушла из квартиры на улице Островского в Пензе, и больше никто о ней ничего не слышал. Следователи пообещали отработать все возможные версии случившегося.

21 февраля издание "Медуза" выпустило публикацию об исчезновении Левченко вместе с жителем Пензы Артемом Дорофеевым, которого затем нашли убитым и опознали по ДНК. Пропавшие были знакомы с несколькими фигурантами "пензенского эпизода" дела "Сети" (террористическая организация, запрещена в России). Уехавший из России подозреваемый участник "Сети" Алексей Полтавец, по сведениям "Медузы", заявил, что Левченко и Дорофеева убили по приказу Дмитрия Пчелинцева (приговорен к 18 годам строгого режима).

Адвокаты осужденных фигурантов отвергли причастность своих доверителей к убийству и сказали, что если бы были основания для таких подозрений, следствие это бы не пропустило.

Источник "Интерфакса" рассказал, что после публикации "Медузы", 25 февраля родители Левченко попросили прокуратуру поручить СКР начать доследственную проверку сведений издания. По его сведениям, тело Дорофеева нашли под Рязанью и не могли опознать до апреля 2019 года.

10 февраля Приволжский окружной военный суд приговорил в Пензе Пчелинцева и еще шесть человек к различным срокам в колонии строгого режима за участие в террористическом сообществе. По версии следствия ФСБ, они планировали резонансные теракты для дестабилизации обстановки в России. Подсудимые вину не признали и заявили, что давали признательные показания под пытками.