Инвестору реконструкции рухнувшего СКК грозит штраф за работы по ночам

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Инвестору реконструкции Спортивно-концертного комплекса "Петербургский" (СКК), ООО "СКА-Арена" грозит штраф за шумные работы по ночам, но компания вынуждена вести их, сообщил руководитель аппарата гендиректора общества Александр Кокорин.

"Мы заканчиваем те работы, которые связаны с устранением аварийного состояния, чтобы оставшаяся часть не завалилась на кого-то. Мы вынуждены проводить эти работы быстро, поэтому да, к сожалению, был такой факт (шумных работ в ночное время - ИФ). И комитет по законности (Смольного - ИФ) сейчас рассматривает вопрос о привлечении нас к ответственности. Буквально вчера у нас опять был инспектор. К сожалению, мы вынуждены сейчас идти по этому пути, чтобы устранить опасность дальнейшего падения", - сказал Кокорин на заседании комитета по законодательству парламента Петербурга в пятницу.

Заместитель начальника Государственной административно-технической инспекции Петербурга (ГАТИ) Алексей Геращенко добавил, что компания уже оштрафована за грязь на стройплощадке.

"Что касается выноса грязи, у нас "СКА-Арена" было привлечено к административной ответственности на 450 тыс. рублей. У нас постоянно находится на контроле этот адрес, мы контролируем содержание ограждения и вынос грязи с объекта. Если будут еще такие случаи, мы будем привлекать к ответственности ООО "СКА-Арена", - сказал он.

Ранее депутаты Законодательного собрания несколько раз обращались в КГИОП с просьбой признать здание СКК выявленным объектом культурного наследия и защитить таким образом от сноса. Комитет возвращал обращения на основании того, что с момента постройки здания прошло менее 40 лет. 31 января, в день, когда истекал мораторий, здание СКК практически полностью обрушилось при попытке срезать ванты крыши. При этом погиб рабочий.

Группа депутатов Законодательного собрания пыталась инициировать парламентское расследование по этому факту, однако юридическое управление не нашло для этого достаточных оснований. Парламентский комитет по законодательству инициативу не поддержал.