Рабочий пострадал при демонтаже спорткомплекса в Петербурге

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - В Петербурге госпитализирован рабочий, сломавший позвоночник при демонтаже спортивно-концертного комплекса "Петербургский", сообщил "Интерфаксу" в пятницу информированный источник.

Инцидент произошел накануне вечером.

Как рассказал собеседник агентства, на 18-летнего гражданина Таджикистана, который участвовал в демонтаже СКК, упала бетонная свая. Мужчину госпитализировали в НИИ Джанелидзе с переломами позвоночника и челюсти, добавил он.

Как сообщалось, здание комплекса практически полностью обрушилось 31 января при попытке срезать ванты крыши. Погиб рабочий. На площадке планируется возведение арены для проведения чемпионата мира по хоккею в 2023 году. Концессионером реконструкции СКК выступает ООО "СКА-Арена".