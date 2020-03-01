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Что произошло за день: воскресенье, 1 марта

Новое обострение ситуации в Идлибе, трагедия на соревнованиях джипов в Подмосковье и новый побег пациентки из-под карантина

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Турецкие военные сбили в Идлибе два сирийских Су-24. Это произошло уже после того, как Дамаск закрыл воздушное пространство над северо-западом Сирии и после того как в районе Идлиба был сбит турецкий беспилотник. Причем изначально в соцсетях предполагали, что сбит был российский военный самолет, что сразу опровергли в Минобороны РФ. В свою очередь турецкая армия нанесла удары по военному аэродрому в Алеппо и вывела его из строя.

- Владимир Путин заявил о контроле над ситуацией с коронавирусом в России. По словам президента, власти принимают необходимые меры, но влияние распространения заболевания на экономику все еще велико. Между тем, глава Минздрава РФ заверил, что нет смысла в проверке всех россиян на коронавирус. Проверять следует при наличии симптомов и в случае поездки в зараженный регион. Пока новых случаев в РФ нет, но в Москве есть пациент, госпитализированный с подозрением на COVID-19.

- В Севастополе объявили в розыск женщину, сбежавшую из-под карантина по коронавирусу. У пациентки не было лабораторного подтверждения диагноза, но она должна была пройти весь комплекс обследований. Врачи больницы сообщают, что женщина с самого начала вела себя грубо, оскорбляла медиков и разбила стекло в боксе.

- На сотрудников информагентства Sputnik напали в Анкаре. Как сообщал МИД РФ, в квартиры репортеров, являющихся гражданами Турции, ворвались агрессивно настроенные люди с требованиями прекратить профессиональную деятельность. В результате сами же журналисты были задержаны правоохранительными органами Турции. Они были отпущены после допроса. Кроме того, прошел обыск в стамбульском офисе российского информационного агентства.

- В Подмосковье от оборвавшегося троса погиб мужчина и его дочь. В городе Электроугли проводились соревнования по бездорожью "4х4". Когда один из джипов вытаскивали с помощью лебедки, трос оборвался и отлетел в ребенка и мужчину.

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