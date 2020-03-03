Что произошло за день: вторник, 3 марта

Больница для пациентов с подозрением на коронавирус в Москве, обмелевшие водохранилища в Крыму и мигранты в Греции

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В России подтверждены шесть случаев заражения коронавирусом. Речь идет о двоих гражданах Китая, которых выписали после выздоровления, а также о троих россиянах с лайнера Diamond Princess и мужчине, недавно вернувшемся из Италии. Последний рассказал, что чувствует себя хорошо, но результаты анализов противоречивы. У его родственников и пассажиров с его рейса коронавирус не обнаружен. Больных с ОРВИ, прибывающих в Москву из стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу, теперь будут отправлять на лечение в новый медицинский центр в Коммунарке.

- В Турции сообщили о 130,5 тысячах мигрантов, перешедших на территорию Греции. Волна нелегалов хлынула к границе после того, как турецкие власти объявили о решении больше не сдерживать поток в Европу. Между тем российские военные сообщают, что около 200 тысяч беженцев находятся в районе сирийско-турецкой границы из-за боевых действий в Идлибе. По их данным, Турция вытесняет в Грецию около 130 тысяч беженцев, две трети из которых - афганцы, иракцы, граждане африканских стран.

- Цена на нефть Brent выросла более чем на 3% после решения ФРС США экстренно снизить процентную ставку на 0,5 процентного пункта. Майские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures подорожали до $53,56 за баррель, котировки апрельских фьючерсов WTI на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) - до $47,9 за баррель. К 18:50 по Москве цены составляли, соответственно, $53,13 и $48,13 за баррель.

- Профильный комитет Думы одобрил президентские поправки в Конституцию. В их числе, в частности, положение о защите исторической правды, положение с упоминанием о боге, о государствообразующем статусе русского народа и о браке как союзе мужчины и женщины. Между тем муфтий Татарстана Камиль Самигуллин заявил о "непоправимых последствиях" поправки о государствообразующем народе, а первый зампред синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Александр Щипков увидел угрозу семье в предлагаемом положении о детях как достоянии России.

- В Крыму обмелели водохранилища. В них скопилось 99,94 миллиона кубических метров воды, что на 84,65 миллиона кубометров меньше, чем к началу весны 2019 года.

- Несколько инцидентов с участием пассажирских самолетов произошло в России во вторник. Лайнер "Аэрофлота", летевший из Владивостока в Москву, внепланово приземлился в Хабаровске из-за письма с угрозой. По аналогичной причине Airbus A-320 авиакомпании S7 прервал полет из Новосибирска в Москву и экстренно сел в Перми. Кроме того, из-за технической неисправности Boeing 737-800 "Аэрофлота" вернулся в "Шереметьево" вскоре после вылета в Цюрих.