Ozon перейдет на дифференцированную комиссию для продавцов

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Интернет-ритейлер Ozon с 1 апреля отменит фиксированную комиссию для компаний-партнеров маркетплейса и будет формировать ее по принципу "конструктора", объявила компания.

Пока фиксированная комиссия варьируется в диапазоне 5-35% от стоимости проданного товара и зависит от схемы работы, которую выбирает партнер - со своего склада или со склада Ozon.

С апреля, как обещают в Ozon, "партнер будет видеть, какая часть комиссии относится к продаже товара на маркетплейсе Ozon и какие расходы связаны с затратами платформы на доставку заказов и возвратов, размещение товаров на складах и т.д.".

Размер комиссии за продажу товара будет зависеть от его категории, размер затрат на доставку и обработку заказов и возвратов будет зависеть от габаритов товаров и схемы работы, которую выбрал партнер.

""Конструктор" позволит партнерам детальнее понимать, как устроен их бизнес на маркетплейсе - чем эффективнее продавец будет управлять закупочными условиями, ценами, оборачиваемостью товаров и остатками на складах, тем ниже для него будут затраты на комиссию и услуги доставки", - объяснили в Ozon.

За время тестирования новой схемы более 75% предпринимателей снизили свои расходы на комиссии, сохранив объемы продаж и нарастив общий доход от бизнеса, утверждает компания.

На конец февраля 2019 года на Ozon продавали товары около 8000 компаний, еще около 18 000 были в процессе регистрации. Каждый второй заказ из Ozon содержит товары продавцов маркетплейса. Маркетплейс доставляет товары в 6500 населенных пунктов России, в страны СНГ и дальнего зарубежья. Ассортимент сервиса превышает 5 млн товарных наименований.

В 2019 году оборот от продаж (gross merchandise value) компании вырос на 93%, до 80,7 млрд рублей с учетом НДС. Количество доставок выросло в 2,1 раза и составило 32,3 млн.

Крупнейшие акционеры Ozon - АФК "Система" и Baring Vostok.