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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 13:36

Объем бронирования у российских туроператоров уменьшился на 20-25%

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Из-за коронавируса и напряженных отношений с Турцией общий объем бронирований у туроператоров сократился на 20-25%, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Она уточнила, что речь идет о всех направлениях.

Эпидемия коронавируса

"Некоторые агентства говорят, что у них вообще нет продаж. Пока мы не можем говорить, что сезон провалится. Но динамика скорее к понижению, чем к росту", - сказала она.

По ее словам, пока самыми популярными направлениями у российских туроператоров остаются Турция, Краснодарский край (Сочи), Греция, Испания и Кипр. В топ-10 также вошли Болгария с Хорватией и значительно подешевевшие Таиланд и Вьетнам.

Ранее в четверг Ломидзе назвала сложившуюся ситуацию на туристическом рынке "беспрецедентной" и отметила, что российские туроператоры крайне нуждаются в государственной поддержке.

Турция АТОР Майя Ломидзе Вьетнам Сочи Греция Испания

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