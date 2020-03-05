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Клишас объяснил, почему поправка о боге не отменяет принципа светского государства

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Упоминание о боге в Конституции РФ не отменяет светскости российского государства, Русская православная церковь считает этот принцип одной из важнейших ценностей. Об этом заявил сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"У меня вчера состоялась беседа с патриархом вечером достаточно уже поздно. Мы некоторые моменты обсуждали, и, конечно, эти моменты не могли не затронуть. Я вам хочу сказать, что принцип светского государства церковь (РПЦ) считает одной из важнейших конституционных ценностей. Я уверен, что и другие конфессии никоим образом не хотели бы отказа от этого принципа. Поэтому светский принцип государства остается", - сказал Клишас на пресс-конференции в четверг.

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Он напомнил, что вносимые в Основной закон поправки по решению президента не затрагивают 1 и 2 глав Конституции, где прописаны основы конституционного строя, в частности светский характер государства и право граждан исповедовать какую-либо религию, либо не исповедовать никакой.

Предки передали, а дальше уже наше дело

"Поэтому когда мы говорим об упоминании бога, а в тексте поправок говорится именно о том, что "предки передали нам идеалы и веру в Бога" - это не говорит о том, что Россия отказывается от принципа светского государства",- подчеркнул он.

"Речь здесь идет о том, что, действительно, и я так считаю, что предки передали нам веру в определенные идеалы и веру в бога. Как мы с вами, уважаемые коллеги, распорядимся этим наследием, - это уже наше дело. Мы можем верить в бога, можем не верить, можем быть сторонниками той или иной конфессии. Но о том, что государство далее постулирует веру или устанавливает какую-то государственную религию или несколько государственных религий как приоритетных, - речь здесь об этом не идет",- пояснил Клишас.

Что такое светское государство

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Сенатор отметил, что есть государства, где, в отличие от РФ, религиозные нормы непосредственно регулируют определенные отношения, так что "все спекуляции по поводу того, что государство у нас перестанет быть светским - это либо недобросовестные спекуляции, когда люди понимают, в чем состоит содержание понятия "светское государство", либо просто не знают, что это такое".

По словам сенатора, светское государство - это государство, которое регулирует на уровне законодательства самостоятельно такие вопросы, которые исторически в течение очень многих веков относились к компетенции церкви, регулировались каноническим или церковным правом".

Он уточнил, что сейчас эти отрасли регулируются законодательством о браке и семье, законодательством, связанным с образованием, и так далее.

"Поэтому у нас нет никаких признаков того, что церковное или догматическое право вдруг становится у нас правом, которое применяется к регулированию данных сфер общественных отношений. Ничего подобного, то есть государство остается светским, не применяет религиозные нормы",- заключил он.

В понедельник, 2 марта, внесение поправки в Конституцию с упоминанием бога раскритиковал член Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Николай Сванидзе. Журналист назвал поправку "чудесатой" и отметил, что "кому-то предки передали веру в Бога, кому-то не передали". Он также выразил опасение, что такая формулировка поправки выведет атеистов в России "за скобки государства". Глава СПЧ Валерий Фадеев заявил, что спокойно относится к внесению такой поправки.

С предложением включить упоминание о боге в Конституцию РФ в феврале выступил глава РПЦ, патриарх Кирилл.

Госдума Андрей Клишас

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