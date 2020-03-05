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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 13:36

Минсельхоз РФ разработает единый реестр пчеловодов

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ разработает единый реестр пчеловодов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства по итогам совещания, которое провел первый замминистра Джамбулат Хатуов.

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"В ближайшее время совместно с региональными органами управления АПК, отраслевыми союзами, пчеловодами и аграриями будет разработан единый реестр пчеловодов с информацией о руководителях сельхозпредприятий, паспортах пасек, сроках и местах их пребывания, - сказал Хатуов, процитированный в сообщении. - Это позволит повысить прозрачность рынка. Наряду с этим необходимо продолжить работу по профилактике отравлений медоносных пчел пестицидами, соблюдению культуры опыления растений, развитию промышленного пчеловодства и продвижению продукции в торговые сети".

Хатуов подчеркнул, что пчеловодство является важным звеном в продовольственной и экологической системе страны. "Ее развитию способствует господдержка по ряду направлений, в том числе гранты начинающим фермерам и семейным животноводческим фермам, развитие материально-технической базы сельскохозяйственных кооперативов, единая субсидия, - сказал он. - Благодаря этому за последние 10 лет отмечается поступательный рост производства меда".

По его словам, в настоящее время пчеловодство сосредоточено в личных подсобных хозяйствах населения, на их долю приходится почти 94% пчелосемей. Лидерами по производству меда традиционно являются Башкирия, Приморский и Алтайский края.

Как сообщалось, внимание к этой отрасли обострилось после того, как в прошлом году в 25 регионах РФ погибло около 40 тыс. пчелосемей. Всего, по данным Минсельхоза, в РФ насчитывается 3,09 млн пчелосемей. Причиной этого могло стать неконтролируемое применение пестицидов, которые наиболее опасны для медоносных пчел.

Минсельхоз РФ

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