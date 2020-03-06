Поиск
ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 16:01

Эвакуированных с Diamond Princess в Казань отпустят с карантина в выходные

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Российских туристов, которых 22 февраля вывезли в Казань из Иокогамы с круизного лайнера Diamond Princess и поместили в карантин, в ближайшие выходные выпишут, заявил президент Татарстана Рустам Минниханов.

Эпидемия коронавируса

Врачи ему сказали, что у них все нормально и их отпустят домой. "Они проходят карантин, все необходимые регламенты исполняются. Все пойдут домой. Никакой опасности они не представляют", - добавил президент.

По словам пресс-секретаря Минниханова Лилии Галимовой, окончательное решение по карантину на основании рекомендации консилиума врачей принимает профильное надзорное ведомство.

Всего из Японии в Казань авиация МЧС вывезла восемь россиян. Трое из них на лайнере заразились коронавирусом COVID-19.

Застрявшие пассажиры лайнера Diamond Princess

8
Карантин на Diamond Princess должен продлиться до 19 февраляСША, Канада, Южная Корея, Гонконг и Италия начали эвакуацию своих граждан, которые прошли двухнедельный карантин на круизном лайнере Diamond PrincessОбязательным условиям для эвакуации является отрицательный тест на коронавирусВ понедельник число зараженных коронавирусом на борту судна достигло 454Над эвакуацией 24 итальянцев, среди которых члены экипажа, включая капитана судна, работают министерства обороны Италии, МИД и МинздравАмериканцев, которых на судне было более 400 человек, вывозит на родину чартерными рейсами Kalitta Air. Они будут доставлены на американские военные базы, где им предстоит еще пройти двухнедельный карантин.В то же время японские медики выявили заболевание у более 40 американских граждан, находящихся на лайнере. Они будут проходить курс лечения в японских медучреждениях.В ходе проверки коронавирус был выявлен у находящейся на борту гражданки России. В ближайшее время россиянку доставят в больницу, где она пройдет курс лечения. Всего на борту Diamond Princess находятся 24 гражданина РФ.
Карантин на Diamond Princess должен продлиться до 19 февраля
Япония Diamond Princess Иокогама Казань Рустам Минниханов

Новости по теме

Новости
Эпидемия коронавируса

В России зарегистрировано шесть новых случаев коронавируса

Кудрин возглавил попечительский совет Российской экономической школы

Суд взыскал с экс-мэра Владивостока 1,5 млрд рублей в пользу государства

Коммунисты внесли в Думу законопроект о Конституционном Собрании РФ

Коммунисты внесли в Думу законопроект о Конституционном Собрании РФ

Рособрнадзор решил пока не переносить ЕГЭ из-за COVID-19

Рособрнадзор решил пока не переносить ЕГЭ из-за COVID-19

МИД потребовал от Мадрида не выдавать США россиянку Олесю Красилову

МИД потребовал от Мадрида не выдавать США россиянку Олесю Красилову

Итальянцам рекомендовано не ездить в РФ из-за требований Москвы по изоляции

Итальянцам рекомендовано не ездить в РФ из-за требований Москвы по изоляции
Катастрофа "Боинга" под Донецком

Захарова обвинила власти Нидерландов в попытке надавить на суд Гааги по делу MH17

Красноярский экономический форум отложили из-за коронавируса

Красноярский экономический форум отложили из-за коронавируса

Краснодарский ритейлер "Магнит" опроверг планы перенести штаб-квартиру в Москву

Краснодарский ритейлер "Магнит" опроверг планы перенести штаб-квартиру в Москву
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');