Эвакуированных с Diamond Princess в Казань отпустят с карантина в выходные

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Российских туристов, которых 22 февраля вывезли в Казань из Иокогамы с круизного лайнера Diamond Princess и поместили в карантин, в ближайшие выходные выпишут, заявил президент Татарстана Рустам Минниханов.

Врачи ему сказали, что у них все нормально и их отпустят домой. "Они проходят карантин, все необходимые регламенты исполняются. Все пойдут домой. Никакой опасности они не представляют", - добавил президент.

По словам пресс-секретаря Минниханова Лилии Галимовой, окончательное решение по карантину на основании рекомендации консилиума врачей принимает профильное надзорное ведомство.

Всего из Японии в Казань авиация МЧС вывезла восемь россиян. Трое из них на лайнере заразились коронавирусом COVID-19.